Новый вызов для нас, – военный сказал, какая наибольшая сложность для контрнаступления на Юге

Вооруженные Силы Украины проводят контрнаступательные операции на южном направлении фронта. Россияне сумели организовать здесь достаточно мощную оборону.

Об этом 24 Каналу рассказал военнослужащий ВСУ Игорь Шолтыс. По его словам, наибольшая сложность состоит в том, что на южном отрезке фронта враг начал строить оборонительные сооружения еще с марта 2022 года, как только оккупировал эти территории.

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Чтобы преодолеть такую оборону, нужно работать на расстоянии

В первые месяцы войны враг понял, что форсировать Днепр и заходить в Запорожье у них нет ресурсов, поэтому начали строить линию обороны. На данный момент это 130 километров непрерывной линии обороны, в две – три линии, с применением бетонных конструкций.

Такого рода насыщения российских военных не было, когда мы деоккупировали Херсонщину. Поэтому для нас это новый вызов,

– отметил Шолтис.

Чтобы преодолеть такую оборону, нужно работать на расстоянии: уничтожать логистические узлы врага и увеличивать дистанцию разрыва передовых линий от линий обеспечения. Именно так ВСУ действовали во время деоккупации правого берега Херсона, что заставило россиян отступить.

"На Запорожском направлении это может использоваться как один из действенных элементов, но будем искать какие-то новые инструменты влияния на россиян, согласно планам нашего военного руководства", – добавил военный.

Что известно о ситуации на южном фронте