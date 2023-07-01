Нестандартные ассиметричные действия: ВСУ прорывают фронт на нескольких направлениях

Генеральный штаб Вооруженных Сил официально сообщил о возобновлении наступления на Бахмутском направлении. В случае успеха Вооруженные Силы смогут окружить значительную группировку врага.

Об этом 24 Каналу рассказал военный эксперт, основатель БФ "Закроем небо Украины", генерал-лейтенант Игорь Романенко. По его мнению, инициатива Вооруженных Сил на Востоке может развиться в освобождении значительных территорий.

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Перспективы ВСУ на Бахмутском направлении

У Украины есть перспективы по освобождению Бахмута. С помощью нестандартных асимметричных действий на севере (в районе Ягодного и Орехово-Василовки) и юге (Клищиевка и Курдюмовка) от города Вооруженные Силы пытаются взять врага в тактический охват.

"Пока что на этом направлении враг превосходит нас в артиллерии и живой силе. Мы должны действовать взвешенно", – заметил Романенко.

По сообщению заместителя командующего Восточной группировкой Сергея Череватого, Бахмут не имеет для Вооруженных Сил стратегического значения. Главной задачей наших войск на этом направлении Череватый назвал причинение максимального ущерба противнику.

Кроме того, Силы обороны активизировались к северу от Соледара. Наши военные продвигаются вперед и борются за освобождение этих территорий.

Игорь Романенко о ситуации на фронте: смотрите видео

Какие успехи имеют Вооруженные Силы вокруг Бахмута