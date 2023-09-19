Затем Украина продолжит: Милли допустил, когда остановится украинское контрнаступление

Вскоре наступит зима, поэтому территория станет менее проходной. Тогда контрнаступление Украины может остановиться.

Об этом на брифинге во время "Рамштайна" рассказал глава Объединенного комитета начальников штабов генерал Марк Милли, сообщает 24 Канал.

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Украина продолжит контрнаступление

Главный генерал США отметил, что Украина шаг за шагом приближается к некоторому конечному положению, определенному президентом Владимиром Зеленским и подтвержденному странами-союзниками.

С приближением зимы будет какой-то период, когда территория станет менее проходной, но потом Украина продолжит свое наступление,

– отметил Милли.

Он подчеркнул, что борьба еще не прекратилась. Война, развязанная Кремлем, завершится независимостью и полной неприкосновенностью территории Украины в границах по состоянию на 1991 год. Однако военный не берется прогнозировать, когда это произойдет.

Пятнадцатая встреча в формате "Рамштайн" прошла 19 сентября. Украину на ней представил новый министр обороны Рустем Умеров. В свою очередь, для Милли это последний "Рамштайн" в должности, которую он занимает, ведь срок его полномочий истекает этой осенью.

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