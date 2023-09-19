Затем Украина продолжит: Милли допустил, когда остановится украинское контрнаступление
Вскоре наступит зима, поэтому территория станет менее проходной. Тогда контрнаступление Украины может остановиться.
Об этом на брифинге во время "Рамштайна" рассказал глава Объединенного комитета начальников штабов генерал Марк Милли, сообщает 24 Канал.
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Украина продолжит контрнаступление
Главный генерал США отметил, что Украина шаг за шагом приближается к некоторому конечному положению, определенному президентом Владимиром Зеленским и подтвержденному странами-союзниками.
С приближением зимы будет какой-то период, когда территория станет менее проходной, но потом Украина продолжит свое наступление,
– отметил Милли.
Он подчеркнул, что борьба еще не прекратилась. Война, развязанная Кремлем, завершится независимостью и полной неприкосновенностью территории Украины в границах по состоянию на 1991 год. Однако военный не берется прогнозировать, когда это произойдет.Любопытно! Пятнадцатая встреча в формате "Рамштайн" прошла 19 сентября. Украину на ней представил новый министр обороны Рустем Умеров. В свою очередь, для Милли это последний "Рамштайн" в должности, которую он занимает, ведь срок его полномочий истекает этой осенью.
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Что происходит на Юге: коротко
- Глава Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов заявил, что украинские войска могут разорвать сухопутное сообщение между Крымом и Россией до зимы. Предпосылкой для этого стал частичный прорыв первой оборонительной линии противника в Запорожье.
- В свою очередь, военный эксперт Роман Свитан считает, что наши бойцы могут продвигаться на протяжении всей зимы. Для этого им нужно выйти на песчаные грунты, которые хорошо впитывают влагу и держат гусеничную технику.
- Следует заметить, что в течение последней недели Силы обороны освободили более пяти квадратных километров на Юге. Тем временем российские оккупанты продолжают нести потери.