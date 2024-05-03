У Зеленского сказали, будет ли достаточно нового оружия от США для контрнаступления
Долгожданная помощь от Соединенных Штатов Америки в размере почти 61 миллиарда долларов дает Украине шанс перехватить инициативу в боевых действиях. Однако, чтобы победить врага и деоккупировать территории Вооруженным Силам нужно провести успешное контрнаступление.
Сейчас ВСУ находятся в обороне. В эксклюзивном интервью 24 Каналу советник главы Офиса Президента Михаил Подоляк рассказал, сможет ли Украина начать контрнаступление, получив оружие от США.
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"Для накопления оружия нужно 6 – 8 месяцев"
Пакеты помощи от США значительно усилят ВСУ, ведь увеличат количественные наши показатели оружия. Но его будет недостаточно для проведения контрнаступательных операций.
Оружия будет достаточно, когда в полном объеме развернется производство оружия прежде всего в странах Европы,
– отметил Подоляк.
Он напомнил слова экс-президента США Дональда Трампа, который сказал, что Соединенные Штаты должны оказывать помощь Украине, но в одинаковых количественных показателях, как и Европа. То есть, Европа должна увеличивать количественные показатели, чтобы сравняться.
Если Европа все же доинвестирует в свое производство, будет иметь гораздо большее количество оружия на складах и это количество будет в Украине, то тогда Силы обороны будут иметь вдвое – втрое больше оружия, которое нужно для проведения соответствующих наступательных операций. А это вопрос времени – на производство нужно 6 – 8 месяцев,
– отметил советник председателя ОПУ.
Кроме того, Украина также инвестирует в свои производства. Сейчас Вооруженные Силы эффективно используют дальнобойные дроны и ракеты.
"Если это будет масштабировано, а такая возможность все же есть, потому что зависит от глобальных рынков, ведь там надо покупать дополнительные средства, то тогда картина будет выглядеть совсем иначе", – сказал Подоляк.
ВСУ имеют оружие для обороны
Сейчас звучат пессимистические прогнозы, мол, Украина две недели будет ждать помощь от США, одновременно российские войска активно наступают. Несмотря на задержку с помощью от американцев, ВСУ все же имеют средства для ведения оборонительной войны. В частности, они поступают от европейских партнеров.
Да, этого недостаточно. Опять же 1 к 10 снарядам и надо было бы это решить,
– отметил советник председателя ОПУ.
У России не то, что есть время, в частности две недели, противник просто провел концентрацию в течение последних 6 – 8 месяцев. Все, что оккупанты смогли ресурсно и мобилизационно подобрать, они сконцентрировали и пытаются благодаря количественному давлению достичь территориальных показателей.
Россияне не ожидают, что через две недели все будет выглядеть по-другому – нет. Они просто провели концентрацию, так же как и мы,
– сказал Подоляк.
К тому же Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский и глава ГУР МО Кирилл Буданов говорили о том, что на май – июнь у России эта концентрация будет в максимальном объеме.
Возможно ли контрнаступление Украины в 2024 году
- Американский генерал Бен Годжес считает, что в настоящее время Украина не готова к масштабному контрнаступлению. По его словам, главная задача для нашей страны в 2024 году – предотвратить большой прорыв России, а также выиграть время для усиления ВСУ, улучшения защиты городов и повышения уровня оборонной промышленности.
- В то же время, аналитики ISW предполагают, что Украина, вероятно, сможет стабилизировать линию фронта уже в ближайшие месяцы. Более того, в конце 2024 или начале 2025 года ВСУ даже смогут начать ограниченные контрнаступательные операции.
- В Сухопутных войсках ВСУ отметили, что общий объем боекомплекта и всей номенклатуры вооружения, которую Украина получит от США, в публичном пространстве никто не узнает. Решения о предстоящем контрнаступлении будут приниматься только после того, как обещанное оружие будет системно поступать в страну.