Придется их огорчить, – полковник запаса прокомментировал заявление россиян о контрнаступлении ВСУ
В России заявили о якобы начале большого наступления ВСУ. Оккупанты запели о том, что украинские военные будто его провалили и понесли потери. Информация враждебного минобороны, конечно, не соответствует действительности. Сейчас Украина проводит другие мероприятия для подготовки поля боя.
Об этом 24 Каналу рассказал Роман Свитан – военный эксперт, полковник запаса ВСУ, летчик-инструктор. По его словам, украинские военные сейчас совершают формовочные атаки. Масштабное наступление вместо этого начнется несколько позже.
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Большое наступление требует больше шагов
Накануне в министерстве обороны России сообщили, что 4 июня ВСУ вроде бы начали крупномасштабное наступление на пяти участках фронта на южно-донецком направлении. В Минобороны Украины быстро опровергли эту информацию.
Нужно россиян огорчить. Это еще не пришествие в прямом смысле этого слова. То есть не горячая фаза с прорывами. Это разведка боем, проводимая с помощью разводных батальонов. География проведения такого рода мероприятий в 1000 километрах: от Кинбурнской косы до Купянска. Но уже можно говорить – и к Шебекино,
– подчеркнул Роман Свитан.
Рейдовые атаки Российский добровольческий корпус и "Свобода России" в Шебекино – это, можно сказать, такая же разведка боем. Их задача – зайти на первую линию обороны российских войск, определение сил и средств, огневых точек. По возможности – занятие плацдармов, если нет, тогда продолжать рейдовый режим.
"К большому наступлению еще несколько таких действий. Сначала разведать, потом бригады, а когда пойдут корпуса, а это более 10 тысяч человек, – тогда это и будет настоящее мощное движение. А россияне сейчас работу разведбатов будут выдавать за "большое наступление", – пояснил военный эксперт.
Россия не в первый раз запускает подобные информационные атаки. В то время, когда на фронте происходит много событий, следует готовиться и к новым вбросам и относиться к ним критически. Оккупанты могут публиковать информацию, что уничтожили все на свете "Леопарды" и нанесли разгромные удары украинской армии. Однако следует понимать, что вероятнее всего, это очередная "победа" для внутреннего потребителя России.
Роман Свитан прокомментировал сообщение россиян о начале наступления ВСУ: смотреть видео
Боевые действия не прекращаются
Вчера, 4 июня, командующий Сухопутными войсками генерал Александр Сырский сообщил об успехах ВСУ на Сватовском направлении. Там не просто отразили атаку врага, но и продвинулись на 400 метров вглубь.
Кроме того, украинские защитники продвинулись вперед на некоторых участках Бахмутского направления.
Выбиваем русские линейные части на юге. В том же движении идем к занятию господствующих высот Бахмута. Боевые действия на разных участках фронта продолжаются, они приведут к дальнейшим мерам движения (ВСУ – 24 Канал),
– отметил Свитан.
Сейчас продолжаются формовочные атаки перед началом большого контрнаступления.
Контрнаступление ВСУ: последние новости
- Заместитель министра обороны Анна Маляр сообщила, что Вооруженные Силы Украины начали наступательные действия по нескольким направлениям. Она уточнила, что это продолжение оборонной операции украинских военных.
- Отметим, что накануне Маляр попросила украинцев не обсуждать действия ВСУ. Она опубликовала красноречивое видео, главным посылом которого является фраза планы любят тишину ".
- Владимир Зеленский на днях рассказал, что Украина готова к началу контрнаступления несмотря на то, что не все ожидаемое оружие пришло. Президент заверил, что ВСУ могут деоккупировать наши территории.
- Добавим также, что генерал Марк Милли оценил готовность ВСУ к контрнаступлению. По его словам, украинская армия "очень хорошо подготовлена". Однако подчеркнул, что говорить о каких-либо результатах пока рано. Вероятно, намекая, что наступление еще не началось.