Генерал Марк Милли проанализировал наступление украинских героев. Он отметил, что российские оккупанты – в тяжелом положении.

Генерал Марк Милли заявил, что российские оккупанты понесли колоссальные потери. Их моральное состояние, как и Россия в целом, – на дне.

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Милли подчеркнул: россияне – в обороне. Украина – борется.

Я говорил несколько месяцев назад, что это наступление будет длинным, кровавым, медленным. И это именно то, что это: длинное, кровавое и медленное, и это очень, очень тяжелое сражение,

– подчеркнул Милли.

Российские оккупанты имеют немало проблем. В частности, с логистикой. Врага стремительно "пакетизируются". По состоянию на 18 августа известно, что на концерт К КобзонУ отправили уже 256 510 оКкупантов.

Эстонская разведка считает, что сейчас идет война на истощение . Украинские герои преуспевают на Запорожском направлении.

Украинские герои атакуют южнее Бахмута. По российским оккупантам стреляют из артиллерии. Кроме того, пытаются повредить логистику врага.

Украинские герои идут вперед, освобождая населенные пункты. У российских захватчиков нет никаких шансов на временно оккупированных территориях Украины.