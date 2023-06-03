"Контрнаступление ВСУ будет стремительным": генерал США прогнозирует огромные потери России
Источник:The Guardian
Контрнаступление ВСУ будет стремительным. Его кульминация может наступить уже через 72 – 96 часов после начала.
Россия понесет масштабные потери в результате действий украинских защитников. Об этом заявил экс-руководитель Центрального командования США в 2008 – 2010 годах и бывший директор ЦРУ в 2011 – 2012 годах генерал Дэвид Петреус.
Интересно Очень вероятно: в разведке Эстонии заявили, что Россия скоро начнет новую волну мобилизации.
Контрнаступление Вооруженных Сил Украины будет стремительным
Свое заявление об украинском контрнаступлении Петреус сделал после недавней встречи в Киеве с президентом Владимиром Зеленским.
Я предполагаю, что они добьются общевойскового эффекта, иными словами, они будут успешно проводить общевойсковые операции,
– отметил экс-директор ЦРУ.
По его словам, в распоряжении Сил обороны есть достаточно инженерных войск.
"Они прорывают заграждения и разминируют минные поля, противовоздушную оборону, которая защищает их от российских самолетов, мощную броню от противотанковых ракет, глушащие радиосети россиян средства радиоэлектронной борьбы, а также артиллерию и минометы", – подытожил Петреус.
Стоит прочесть Контрнаступление ВСУ: в США сказали, хорошо ли обеспечена украинская армия
ВСУ готовятся к контрнаступлению: коротко
- Советник главы Офиса Президента Михаил Подоляк недавно сообщил, что сейчас продолжается подготовка к контрнаступлению Вооруженных Сил Украины. По его словам, это займет не один день. Определенную дату назвать невозможно, ведь украинским воинам нужно время.
- В свою очередь, секретарь Совета национальной безопасности Украины Алексей Данилов считает, что наша страна готова к мощному контрнаступлению, чтобы освободить свои территории от российской оккупации. Он добавил, что воины начнут действовать, когда командиры рассчитают, что Силы обороны смогут получить наилучший результат на этом этапе войны.
- В то же время командующий Сухопутными войсками Вооруженных Сил Украины Александр Сырский заявил, что время, когда украинские военные перейдут к активным наступательным действиям, наступит скоро.