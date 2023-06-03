"Контрнаступление ВСУ будет стремительным": генерал США прогнозирует огромные потери России

Контрнаступление ВСУ будет стремительным. Его кульминация может наступить уже через 72 – 96 часов после начала.

Россия понесет масштабные потери в результате действий украинских защитников. Об этом заявил экс-руководитель Центрального командования США в 2008 – 2010 годах и бывший директор ЦРУ в 2011 – 2012 годах генерал Дэвид Петреус.

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Контрнаступление Вооруженных Сил Украины будет стремительным

Свое заявление об украинском контрнаступлении Петреус сделал после недавней встречи в Киеве с президентом Владимиром Зеленским.

Я предполагаю, что они добьются общевойскового эффекта, иными словами, они будут успешно проводить общевойсковые операции,

– отметил экс-директор ЦРУ.

По его словам, в распоряжении Сил обороны есть достаточно инженерных войск.

"Они прорывают заграждения и разминируют минные поля, противовоздушную оборону, которая защищает их от российских самолетов, мощную броню от противотанковых ракет, глушащие радиосети россиян средства радиоэлектронной борьбы, а также артиллерию и минометы", – подытожил Петреус.

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