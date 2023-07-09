Возле Бахмута наблюдается интересное развитие событий: обзор фронта от Свитана

Вооруженные Силы Украины продвигаются вперед на Бахмутском направлении и имеют определенные успехи. В районе города-крепости сейчас наблюдается интересное развитие событий.

Для 24 Канала военный эксперт, полковник ВСУ в запасе, летчик-инструктор Роман Свитан проанализировал карту боевых действий. По его словам, наши войска там продвигаются и постепенно возвращают себе редуты.

Достойно внимания Возле Бахмута снайпер ликвидировал оккупанта с 1 200 метров: Сырский показал мощное видео

ВСУ умело уничтожают оккупантов в Бахмуте

Свитан отметил, что россияне там будут сжигать по 1,5–2 роты в сутки. То есть 150–200 оккупантов ежесуточно погибают в Бахмуте под ударами нашей артиллерии, которая уже работает практически, как снайперы. Ведь город лежит в низине, так что нам с высот удобно уничтожать военные объекты россиян.

В районе Бахмута сейчас наблюдается интересное развитие событий,

– подчеркнул полковник запаса.

По его словам, наши войска продвигаются, постепенно возвращают себе редуты и двигаются в сторону Горловки. Это направление внушает значительный оптимизм, потому что, в общем, это путь в Донецк.

Оперативная сводка с фронта от Романа Свитана: смотрите видео

Как можно деоккупировать Донбасс

Полковник запаса ВСУ заявил, что возвращать Донбасс сразу очень неудобно без авиации. Оптимально сначала зайти в две агломерации – Донецк и Горловку.

Осуществить это возможно, поскольку там только одна линия обороны,

– заметил Свитан.

По его словам, в нескольких километрах от Красногоровки расположены командные высоты, дойдя до которых – Донецк предстанет перед нашими защитниками, как на ладони. То же самое с движением в сторону Горловки.

Поэтому, по мнению Свитана, Горловка и Донецк – одно из приоритетных направлений. В то же время, все будет зависеть от замысла главнокомандующего и количества наших сил и средств для выполнения таких задач.

Какая сейчас ситуация на фронте: коротко