Уничтожили батальон россиян, взяли десяток пленных: в 3 ОШБР рассказали об успехах под Бахмутом

Украинские защитники продолжают свои контрнаступательные действия на Бахмутском направлении. Так, командир 3-й отдельной штурмовой бригады Андрей Белецкий рассказал, что бойцы его формирования разгромили одну из мотострелковых бригад российской армии.

Кроме того, украинские защитники взяли в плен десяток оккупантов, а также отправили "на концерт Кобзона" нескольких солдат Путина. У наших бойцов есть и определенные продвижения на этом направлении.

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В 3 ОШБр рассказали об успехах ВСУ

Белецкий отметил, что 24 июня у бойцов 3-й отдельной штурмовой бригады был достаточно плодотворный день. По его словам, наши бойцы совершили успешные наступательные действия на Бахмутском направлении, а также уничтожили военное формирование врага.

Сегодня наша бригада разгромила 3 батальона 57 гвардейской мотострелковой бригады России. Фактически, этот батальон прекратил существование как организованная военная сила,

– подчеркнул командир.

Белецкий рассказал об успехах ВСУ: смотрите видео

Кроме того, украинский военный рассказал, что наши защитники ликвидировали более 30 россиян. Также они ранили более полусотни захватчиков.

Напоследок Белецкий порадовал украинцев довольно хорошей новостью. Ведь в результате удачных тактических действий Вооруженных Сил западный берег канала Северский Донец – Донбасс полностью зачистили от россиян. Он заверил, что российского плацдарма на этом берегу больше не существует.

Что известно о контрнаступлении ВСУ