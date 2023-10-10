Не все так легко, – глава Нацполиции рассказал о продвижении бригады "Ярость"
Источник:"Интерфакс-Украина"
Украинское контрнаступление продолжается. Штурмовая бригада "Лют" продвигается, однако продвижение не такое простое, как хотелось бы.
Украинская бригада "Лют" продвигается на фронте. Бойцы обеспечены всем необходимым, но, к сожалению, известно и о потерях.
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Не все так легко
По словам главы Нацполиции Ивана Выговского, он хотя бы раз в три-четыре недели пытается приезжать в "Люту". В частности, несколько недель назад, после освобождения Клищиевки, он посетил наших воинов с министром внутренних дел Игорем Клименко.
Он также рассказал, что с руководством бригады поддерживают постоянную связь.
Не так легко, как хотелось бы, но продвигаемся. К сожалению, имеем и потери,
– сказал Выговский.
Он также подчеркнул, что украинских защитников пытаются обеспечить "по максимуму".
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