Украинские солдаты и командиры совершили чудо, – бывший главком Муженко оценил контрнаступление ВСУ

Украинское контрнаступление продолжается уже полгода. Ни одна армия мира, вероятно, не смогла бы сделать то, что сделали военнослужащие ВСУ.

Об этом заявил бывший главнокомандующий Виктор Муженко. Генерал заметил, что, несмотря на неблагоприятные условия, украинские войска потеснили оккупантов.

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"Возможно, ни одна армия мира такого не могла сделать"

"Что касается контрнаступления, то я бы не сказал, что там нет никаких достижений. Украинские подразделения – солдаты и командиры – совершили чудо", – подчеркнул Муженко.

Бывший главком объяснил, что при неблагоприятных физико-географических условиях, при отсутствии преимущества в воздухе, без огневого превосходства, при наличии глубоко эшелонированных километровых минных полей и существенно укрепленных фортификаций украинские войска потеснили оккупантов.

И то, что сделали военнослужащие ВСУ, возможно, ни одна армия мира такого не могла сделать,

– подчеркнул генерал.

Зеленский оценил ход контрнаступления

Глава государства заметил, что мы хотели быстрых результатов. С этой точки зрения, к сожалению, добиться этого не удалось.

В то же время Владимир Зеленский сказал, что Украина не получила от партнеров всего необходимого оружия, а ограничения в размере военной силы препятствовали быстрому продвижению.

Однако мы ни в коем случае не должны сдаваться. Россия этого не дождется.

Президент отметил, что за последние несколько месяцев все-таки были положительные моменты. В частности, Украине удалось добиться постепенных территориальных достижений в борьбе против лучше вооруженного и укрепленного врага.

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Обратите внимание! Ежесекундно украинские военные борются против российского агрессора за нашу независимость и свободу. Шаг за шагом защитники и защитницы продвигаются вперед и освобождают населенные пункты от захватчиков. В частности, уже деоккупировали Андреевку, Работино, Клещеевку.

Контрнаступление – это не шоу или кинолента. За деоккупацию каждого метра родной земли воины платят кровью. Герои отдают самое дорогое – свои жизни.

Украине срочно необходима помощь, в частности средства ПВО. Это ускорит продвижение Сил обороны и освобождения территорий от бойцов Владимира Путина, которые убивают мирное население и разрушают гражданскую инфраструктуру.