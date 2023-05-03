Их страх хуже самой смерти, – военная ВСУ о россиянах в ожидании контрнаступления

Российские военные с ужасом ожидают контрнаступление ВСУ. Они прекрасно знают, на что способна украинская армия, насколько филигранны могут быть ее маневры и красивы спецоперации под руководством командования.

Об этом 24 Каналу рассказала командир минометного взвода Ольга "Ведьма" Бигарь. Она отметила, что российские оккупанты безумно боятся начала наступательных действий украинских защитников.

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Командир заметила, что для окупантов ожидание контрнаступления ВСУ страшнее смерти, поскольку они сидят, как на пороховой бочке и совершенно не понимают, что их ждет.

"Они привыкли к тупой работе, когда их тупо расстреливают, тупо бросают "на мясо". А к хитрым и красивым военным маневрам они не привыкли", – уверена она.

Утратили чувство безопасности

Россияне после бесконечных "хлопков" на их территории, в частности, во временно оккупированном Крыму и особенно той, что произошла ночью 3 мая над самим Кремлем, потеряли чувство безопасности.

А также они избавились от чувства собственной непобедимости. Это то, что им насаждалось много десятков лет с пропагандой, с исторической литературой,

– отметила Бигарь.

Также они стали понимать, что экономически очень теряют. По ее словам, россияне жалуются, что все дорожает, тяжелее становится уехать за границу, все нужно теперь покупать какими-то странными путями.

Ольга "Ведьма" Бигар о настроениях окупантов накануне контрнаступления ВСУ: смотрите видео

Это очень сильно психологически давит на них. Но не надо забывать, что это Россия и та пропаганда, которая десятилетиями им вбивалась в голову, никуда не делась,

– подчеркнула собеседница.

Россияне понимают, что что-то идет не так, но обвиняют в этом не своих политиков, не свое командование, не свои взгляды, а Европу и Украину.

"До них еще до конца не дошло, что происходит", – подчеркнула Ольга Бигарь.

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