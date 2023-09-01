Следующие линии обороны оккупантов быстро посыпятся: Подоляк назвал 2 задачи ВСУ
Глава Объединенного комитета начальников штабов США генерал Марк Милли заявил, что ВСУ прорвали первую линию обороны оккупантов. Но один эшелон российской обороны – это не линия одного окопа.
Об этом 24 Каналу сказал советник главы Офиса Президента Украины Михаил Подоляк, отметив, что минные поля врага могут быть в глубину на 5 – 15 километров. К слову, американский генерал назвал первую линию обороны россиян главной и добавил, что оккупанты готовили укрепление много месяцев.
Смотрите также Враг пытается отвоевать утраченные позиции, ВСУ в наступлении на Юге: карта боев за 31 августа
"Эшелон обороны – это огромное количество инженерных конструкций, забетонированных стационарных точек огня и т.д. Также может быть на 15 километров", – рассказал Подоляк.
Он отметил, когда украинские защитники заходят на первый эшелон российской обороны, нужно еще многое разрушить и уничтожить внутренне в этом эшелоне.
Проходить километры внутреннего в первом эшелоне обороны. Вторые-третьи (эшелоны – 24 Канал) будут немного иначе. Они будут не столь фундаментальны, как первый. Это будет немного проще,
– подчеркнул Подоляк.
Однако, во-первых, защитники должны вгрызаться в оборону и после этого уничтожать врага дальше. Для этого нужны соответствующие инструменты в большом количестве.
"Почему? Потому что Россия поймет две вещи: уничтожение большого количества живой силы по линиям обороны и уничтожение транспортной возможности подвоза дополнительных резервов и ресурсов", – добавил советник руководителя ОП.
То есть одновременно нужно уничтожать все, что есть в Крыму, Токмаке или Мелитополе. Чтобы оккупанты не могли через эти логистические центры подбрасывать свежий резерв и проводить ротации.
Во-вторых, нужно максимально жестоко уничтожать большое количество живой силы врага, которая находится в первом эшелоне обороны.
"Эти две задачи, мне кажется, сегодня наши ребята выполняют просто блестяще", – подчеркнул Михаил Подоляк.
Какие 2 задачи у ВСУ: смотрите видео
Украина борется одна
Он добавил, что сейчас Украина уничтожает все, что касается российского агрессивного потенциала, которым Россия 20 лет пугала всю Европу. А также активно это использовала на Африканском континенте, снижая там присутствие европейцев.
Кроме того, страна-агрессор это использовала на Ближнем Востоке, пугая все страны, которые имеют определенные интересы. Сегодня Украина одна выполняет ту работу, о которой еще вчера боялись даже подумать огромные страны разных континентов.
Все, что происходит, идет абсолютно в рамках плана, прописанного Генеральным штабом, в который вносятся определенные коррективы и т.д.,
– отметил советник руководителя Офиса Президента.
Контрнаступление ВСУ: главное
- Генсек НАТО Йенс Столтенберг сказал, что украинцы в который раз превзошли ожидание. Он отверг критику, что ВСУ якобы "медленно" продвигаются. Столтенберг добавил, что сейчас важно поддерживать Украину.
- В Институте изучения войны предполагают, что вторая линия обороны врага может быть значительно менее защищена. Впрочем, количество и качество сил врага на второстепенных линиях обороны – неизвестно.
- ВСУ освободили село Работино в Запорожской области. Там враг создал эшелонированную оборону. Это значительно усложнило освобождение этого населенного пункта. Впрочем, далее украинским защитникам нужно выполнить не менее сложные задачи. Военный эксперт Петр Черник отметил, как только Силы обороны пробьют вторую и третью линии обороны оккупантов, то хорошая новость в том, что к Перекопскому перешейку россияне не имеют более серьезных укреплений.