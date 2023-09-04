ВСУ прорвали первую линию обороны России на Запорожье: какие возможности появились у Сил обороны

Вооруженные Силы смогли прорвать первую линию обороны российской армии в Запорожской области. Спикер объединенного пресс-центра Сил обороны Таврического направления Александр Штупун отметил, что это открыло новые возможности для украинских военных.

По его словам, это позволит маневрировать нашим войскам своей техникой и личным составом. В то же время, украинская армия должна также прорвать две другие линии обороны оккупантов на этом направлении.

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Давший ВСУ прорыв первой линии обороны

Штупун подчеркнул, что россияне распределили свои ресурсы для трех линий обороны в процентном соотношении 60 на 20 и на 20. По его словам, первая из них была плотно заминирована, там было много бетонных укреплений и противотанкового вооружения, однако другие могут также содержать многие из этих элементов. .

"Вторую линию также нельзя сбрасывать и говорить, что она какая-то не такая. Здесь также есть укрепления достаточно мощные, грамотно построенные. Но здесь у нас уже появилась возможность маневрировать техникой и войсками", - подчеркнул он.

Спикер отметил, что на некоторых участках минных полей будет меньше, но объяснил, что "не надо думать, что их легко будет взять". Он сказал, что первую линию Силы обороны разминировали вручную, потому что россияне брали на прицел любую технику, поэтому ее приходилось отводить. А вторую линию наши военные планируют разминировать комплексно.

Мы уже можем прикрывать свою пехоту. На первой линии обороны мы пробивали какой-нибудь узкий путь, и техника, пехота не могла идти ни влево, ни вправо, потому что было плотное заминирование. Здесь мы вышли на территории, по которой мы можем маневрировать и противник также должен будет как-то действовать,

– заметил Штупун.

В заключение он добавил, что в местах прорыва можно будет привлечь больше военных нашей армии. Однако, по его мнению, продвижение к Азовскому побережью будет зависеть от многих обстоятельств, например от количества боеприпасов.

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