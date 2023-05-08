Можем дойти до точки перелома: военный эксперт спрогнозировал серьезные военные операции ВСУ

Заместитель министра обороны Украины Владимир Гаврилов заявил, что когда начнется наше контрнаступление, россияне будут в панике убегать. И такие тревожные настроения в стане врага уже царят.

Военный эксперт Петр Черник отметил, что такие громкие заявления, когда мы еще находимся в ожидании наступления, могут быть частью информационно-психологической операции. Они ведь имеют место в этой войне. Об этом он рассказал 24 Каналу.

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Контрнаступление состоится неизбежно

Черник предположил, что это может быть стратегией нашего политического и военного руководства по запутыванию противника, чтобы он не понимал, где, когда и при каких обстоятельствах мы начнем освобождать наши земли.

Это произойдет неизбежно. Моя личная позиция, что в цикле лето – начало осени состоятся самые серьезные крупные военные операции. И мы можем даже дойти до точки перелома,

– отметил военный эксперт.

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Но как оно будет в реальности – нужно отпустить это на откуп наших военных.

"И пусть хорошие новости к нам поступают естественным путем. Удовольствие разочарования лучше, чем его горечь", - подчеркнул Петр Черник.

Тактика Украины "туман войны" накануне контрнаступления

Le Monde сообщает, что украинцы используют тактику "туман войны" против России. Журналисты объясняют, что этот термин определил прусский генерал Карл фон Клаузевиц. "Туман войны" – это неопределенность происходящего и как это воспринимают участники войны.

Издание отмечает, что украинцы очень хорошо владеют этой тактикой, и она позволяет обеспечить безопасность контрнаступления. В качестве примера применения "тумана войны" журналисты приводят увеличение в последнее время количества атак БпЛА по российским позициям на оккупированных территориях и в российском тылу. А также увеличение количества диверсий.

Как пишут в Le Monde, такие действия заставляют российское руководство делать выбор: защищать ли все и ослабить себя, или сосредоточиться на определенных местах, при этом оставить без внимания другие.