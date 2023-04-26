Все увидите и услышите, – Данилов о предстоящем контрнаступлении Украины и возможных атаках России

Информация о времени и месте контрнаступления ВСУ закрыта. Все увидят, когда оно начнется.

Об этом в эфире национального телемарафона рассказал секретарь СНБО Алексей Данилов. 24 Канал. По его мнению, оккупанты либо добровольно покинут территории Украины, либо отправятся домой "грузом 200".

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Все своими глазами увидят контрнаступление ВСУ

Данилов заявил, что Украина будет действовать по своему плану по изгнанию российских захватчиков, о котором никто не знает. Это произойдет, если в ближайшее время поставки оружия будут проходить мощными темпами.

И когда начинают рассказывать об этом так называемом большом контрнаступлении, имейте в виду, что информация о нем есть у очень ограниченного круга лиц. Когда, как и каким способом – увидите своими глазами,

– заявил секретарь СНБО.

По его словам, не более 3 – 5 человек, причастных к этому, владеют такой информацией.

"Когда начнется, вы все это увидите. Мы с вами будем понимать, что началось то, чего мы ожидали. Где, когда, в какое время – этот вопрос на сегодняшний день абсолютно закрыт. Имейте это в виду", – подчеркнул чиновник.

В настоящее время Украина имеет качественную военную технику и оружие. Данилов заверил, что, конечно, наше государство также хочет получить как можно скорее и больше всего того, что поможет защитить его территориальную целостность и независимость.

Секретарь СНБО отметил, что вокруг очень много дезинформации со стороны врага. Поэтому не стоит верить во все – украинцам следует ждать, потому что Силы обороны делают свою работу.

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Бахмут – стратегически важный фронт

Данилов отметил, что заседания Ставки Верховного Главнокомандующего проходят по меньшей мере 2 – 3 раза в неделю. В повестке дня всегда есть вопросы обороны Бахмута.

Военные каждый раз подчеркивают необходимость удержания этого участка фронта. Это нужно для того, чтобы:

другая часть фронта не посыпалась,

Украина могла подготовиться к контрнаступлению.

Бахмут – это для нас стратегически важный фронт. Когда речь шла о том, что надо сдать, нужно отойти, то если мы будем так делать, можем так быстро дойти до наших западных границ,

– подчеркнул секретарь СНБО.

Он добавил, что Украина не исключает, что россияне и в дальнейшем смогут совершать наступательные действия.

"Наша разведка докладывает о состоянии дел и о действиях, которые может совершить наш враг. Все принимается во внимание, анализируется, систематизируется и только после этого принимаются те или иные решения", – подытожил чиновник.