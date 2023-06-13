Если Россия кричит, что отбилась, значит у нее точно все плохо, – Фейгин о контрнаступлении ВСУ

Украина проводит определенные наступательные операции на фронте. Уже можно сделать ряд осторожных выводов, которые не являются хорошими для России.

Об этом 24 Каналу рассказал российский оппозиционер, блоггер, юрист Марк Фейгин. По его словам, российские оккупанты сразу начали вкидывать много дезинформации о якобы огромных потерях Украины из-за контрнаступления ВСУ.

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Это говорит о том, что в российских оккупантов начались проблемы. Они всегда так поступают.

В первые два дня они начали, как свиньи, кричать и врать, что убили тысячи личного состава, десятки танков. Я тогда все понял. Значит, что в российских оккупантов все плохо. Выходит Путин и рассказывает, что будто бы всех перебили, поэтому давайте переговоры. Тут все понятно,

– заметил Фейгин.

Когда можно ожидать результатов контрнаступления

Как отметил Фейгин, на этот раз, вероятнее всего, контрнаступательная операция не будет столь моментальной, как в Харьковской области. Все же российские захватчики по крайней мере за последние полгода активно окапывались и возводили фортификационные сооружения.

Определенные действия сейчас продолжаются в разных направлениях. Подразделения сил обороны пытаются выявить слабые места в обороне оккупантов. И, судя по всему, все идет успешно и спокойно. Украинские военные постепенно освобождают населенные пункты.

Я считаю, что первые значительные результаты увидим где-то в конце июня. Что-то такое. Тогда украинские войска будут близки от крупных городов. А наступление будет продолжаться. Командование будет добавлять новые резервы. Они дадут свой эффект. Плюс оставляю определенный процент на что-то неожиданное и креативное,

– считает Фейгин.

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Кроме того, теперь стало совершенно понятно, почему оккупанты именно в это время взорвали Каховскую ГЭС. Скорее всего, они понимали, что наступательная операция ВСУ пойдет еще на левый берег Херсонщины, где были возможны десантные операции.

Контрнаступление ВСУ: коротко

Украинские военные проводят определенные наступательные операции на ряде участков фронта. Однако официально никто не подтверждал, что контрнаступление уже началось.

Советник главы Офиса Президента Михаил Подоляк неоднократно отмечал, что не стоит воспринимать предстоящее контрнаступление как одну масштабную операцию. Это будет совокупность многих разных процессов, направленных на деоккупацию украинских территорий.

Заместитель министра обороны Анна Маляр сообщила, что украинские военные продолжают продвигаться вперед на ряде участков. В частности, были успехи и на Запорожском направлении.