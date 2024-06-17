Можно вернуть за 3 – 4 месяца: где возможно контрнаступление ВСУ
К сожалению, в 2024 году Украина может говорить только об обороне. Однако вместе с тем одно небольшое локальное контрнаступление возможно.
Бывший сотрудник СБУ Иван Ступак рассказал 24 Каналу, что для контрнаступления Украине сейчас не хватает ресурсов. Вместе с тем Президент Украины Владимир Зеленский озвучил приоритетную задачу ВСУ на фронте.
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Проблемы в ВСУ
Ступак отметил, что реалистично по факту в ВСУ есть проблемы с людьми. Людей не хватает. Есть проблемы с экономикой. Есть проблемы с оплатой труда военнослужащим. Есть подразделения, которые не находятся в составе ВСУ.
Они воюют на определенных направлениях, но они не обеспечиваются ВСУ. Они находятся вне закона. Это очень идейные ребята и девушки. Есть много проблем. Говорить о контрнаступлении пока нам не приходится,
- отметил бывший сотрудник СБУ.
Локальное контрнаступление
По его словам, у нас есть только вооружение, которого в теории и по факту хватит на остановку россиян. Единственное потенциальное контрнаступление может быть в Харьковской области. Впрочем это не означает, что послезавтра будем в Луганске.
"Харьковская область – это те локальные операции, которые можно организовать в течение следующих 3 – 4 месяцев. Кстати, россияне очень на эту тему рефлексируют, они опасаются скопления ВСУ, они опасаются, что будет ограниченная контрнаступательная операция, и Украина зайдет на территорию Белгородской области и там окопается", – подчеркнул Ступак.
Наступление россиян на Харьковщине: последние новости
- У россиян – астрономические потери на Харьковщине. Она теряет почти 1000 человек ежедневно.
- Зеленский заявил, что Россия использует около 35000 КАБ в месяц. Зеленский сравнил действия Путина с действиями Гитлера.
- Силы обороны перехватили инициативу на Харьковском направлении. Врага отбросили от Липцов.