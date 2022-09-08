У Зеленского объяснили, чем для ВСУ важен Купянск
Город Купянск является логистическим центром харьковской группировки российских оккупантов. Без него они не смогут эффективно снабжать свое войско.
Освобождение города откроет для ВСУ новые возможности в дальнейшей деоккупации украинских территорий. Об этом 24 каналу рассказал советник руководителя Офиса Президента Михаил Подоляк.
Обратите внимание Украина наступает на нескольких направлениях, а россияне визжат, как щенки, – Ступак
Советник руководителя ОП отметил, что Генштаб отчитался, что ВСУ освободили 20 населенных пунктов в Харьковской области, однако освобождение Купянска решит многие проблемы Украины в этой войне.
Освобожденная территория – это более 700 квадратных километров, что очень важно. Но Купянск – это ключевое стратегическое место, через которое идет вся харьковская группировка российских войск. Они получают через него и пополнение, и резервы. Это главный транспортный узел, который нужно будет забирать,
– объяснил Подоляк.
Как ВСУ прорываются в Купянск: смотрите видео
По его словам, после деоккупации города ВСУ могут выбирать: идти на Север или же на Юг.
"Таким образом разрезать группировки российских войск и не давать им возможность работать в режиме постоянного передвижения резерва как такового. Это ключевые элементы на карте, если мы говорим о Купянске. Я думаю, в Харькове идет и будет идти абсолютно плановая зачистка территории от нелюдей, которые там находятся", – резюмировал представитель Офиса Президента.
Читайте также Никогда не смотри в сторону Украины, – Подоляк заявил о ценном "уроке" для оккупантов от ВСУ
Контрнаступление ВСУ: что известно
- Наши воины мощно продвигаются на Харьковщине и гонят оккупантов. Так, 8 сентября сообщили, что желто-голубое знамя взвилось в Балаклее и Волоховом Яру.
- Эксперт Института будущего Иван Ступак рассказал, что удачные наступательные действия происходят сразу в нескольких направлениях, шокируя захватчиков. ВСУ в Харьковской области продвинулись на 50 километров. Оккупанты же убегают как крысы.
- Наши защитники освободили еще один населенный пункт в Донецкой области. Они полностью очистили от русских войск село Озерное. А глава Николаевской ОВА Виталий Ким рассказал, что скоро будут и хорошие новости с Юга.
Вас также может заинтересовать – как происходит паника "второй армии мира": смотрите видео