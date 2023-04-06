Успешное контрнаступление ВСУ осенью было без западных танков: какая техника необходима Украине

Международные партнеры помогают Украине военной техникой, которую будут использовать при контрнаступлении. Хотя иногда сроки передачи несколько затягиваются. Но это не должно стать серьезной проблемой.

Об этом 24 Каналу рассказал военный эксперт и аналитик Андрей Харук. По его словам, действительно, иногда международные партнеры могут переносить сроки передачи оружия по ряду причин. Или обещают ее предоставить через месяцы – как с американскими танками Abrams.

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Влияет ли эта проблема на украинское контрнаступление

Сейчас Вооруженные Силы ожидают полной передачи западных танков, которые уже постепенно начали поступать в Украину. Хотя сроки получения порой сдвигаются, но, как подчеркнул Харук, это не должно повлиять на контрнаступление ВСУ.

К примеру, в прошлом году украинские военные провели успешную наступательную операцию в Харьковской области и Херсонской области. А на тот момент никакого западного танка на вооружении вообще не было.

Да, западная артиллерия сыграла отличную роль. Бронетехника тоже отыграла. Но вот без западных танков мы как раз таки обошлись. В сложившейся ситуации западные танки в значительной степени больше психологическую роль будут играть. Хотя, конечно, они и усилят ВСУ. Ведь эти танки значительно лучше российских,

– отметил Харук.

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По его мнению, наличие или отсутствие 1 – 2 батальонов танков Leopard не будет играть слишком существенную роль в контрнаступлении. Основное – благоприятные условия на том или ином участке фронта.

Украина готовится к контрнаступлению: коротко