ВСУ имели частичный успех возле Урожайного, Приютного и Вербового, – Генштаб

По состоянию на 9 августа контрнаступление Вооруженных Сил Украины продолжается. Сейчас наши военные наступают сразу на трех направлениях.

Так, ВСУ ведут наступление на Бахмутском, Мелитопольском и Бердянском направлениях. Об этом сообщил спикер Генштаба Андрей Ковалев в эфире национального телемарафона, информирует 24 Канал.

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Где ВСУ имели частичный успех

По словам Ковалева, в направлении Урожайного, Приютного и Вербового ВСУ имели частичный успех. Сейчас они закрепляются на достигнутых рубежах.

В то же время противник вел безуспешные наступательные действия в районах Новокалинового, Авдеевки, Северного, Марьинки, Новомихайловки и Старомайорского. Однако враг несет значительные потери в вооружении, личном составе и технике.

Контрнаступление ВСУ продолжается: последние новости

По предварительной информации, украинские бойцы осуществили высадку на левом берегу реки Днепр, вызвав панику среди оккупантов. Возле села Казачьи Лагери была высадка наших бойцов вместе со спецназом ГУР, выбившим российский 1322 батальона с позиций. Это позволило создать опорный пункт на левом берегу Днепра.

Бойцы обошли Казачьи Лагеря с юга и продолжили наступление в направлении села Челбурда. Дальнейшее движение создает условия для оцепления подразделений врага.

На Бердянском и Мелитопольском направлениях Вооруженные Силы зашли на первую линию обороны россиян.

Как рассказал заместитель директора Центра исследований армии, конверсии и разоружения Михаил Самусь, украинские войска прошли один из самых сложных этапов – полосу обеспечения. Теперь ВСУ выходят на линии обороны, где расположены оккупанты.