Наступление Украины достигло своей главной цели, – экс-глава ЦРУ оценил движение армии Украины

Контрнаступление Вооруженных Сил по деоккупации наших территорий продолжается до сих пор. Несмотря на это, это движение наших защитников уже достигло своей главной цели.

Об этом в эксклюзивном интервью 24 Канала рассказал экс-глава ЦРУ Дэвид Петреус. Он подчеркнул, что наш народ правильно поступает с постепенным освобождением территорий Украины.

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Как проходит наступление Вооруженных сил

Петреус отметил, что мир действительно надеялся на скорейшее контрнаступление ВСУ с помощью западного оружия, однако все пошло немного не так. Тем не менее экс-глава ЦРУ заверил, что наши военные делают все совершенно правильно с наступлением.

Все планы действуют до тех пор, пока не проходит боевой контакт с врагом. И тогда нужно сесть и пересмотреть воплощение в жизнь этой тактики и идей с поправкой на действительное состояние,

– подчеркнул он.

Бывший глава американского ведомства признал, что США и партнеры не предоставили достаточное количество военной техники. Более того, наши военные не имеют полного преимущества в воздухе, большого количества механизированных средств для разминирования, а также боевых вертолетов.

"Конечно, без фронтовых бомбардировщиков вы не можете добиться преимущества на поле боя. Это все мы уже видели. Поэтому командование украинцев пересмотрело свои планы и внесло определенные коррективы, и эти коррективы, по моему мнению, эффективны", – сказал Петреус.

Он отметил, что украинские военные все же медленно, но продвигаются вперед, на Юге и на Востоке нашего государства.

Про це в ексклюзивному інтерв'ю 24 Каналу розповів ексглава ЦРУ Девід Петреус. Він наголосив, що наш народ правильно вчиняє з поступовим звільненням територій України.

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Як проходить наступ Збройних Сил

Петреус зазначив, що світ дійсно сподівався на швидкий контрнаступ ЗСУ з допомогою західної зброї, однак все пішло трохи не так. Попри це, ексглава ЦРУ запевнив, що наші військові роблять усе абсолютно правильно з наступом.

Всі плани діють до того часу, поки не відбувається бойовий контакт з ворогом. І тоді треба сісти й переглянути втілення у життя отієї тактики та ідей з поправкою на дійсний стан,

– наголосив він.

Колишній глава американського відомства визнав, що США та партнери не надали достатньої кількості військової техніки. Ба більше, наші військові не мають повної переваги у повітрі, великої кількості механізованих засобів для розмінування, а також бойових гелікоптерів.

"Звісно, без фронтових бомбардувальників ви не можете досягти переваги на полі бою. Це все ми вже бачили. Тому командування українців переглянуло свої плани й внесло певні корективи, і ці корективи, на мою думку, ефективні", – сказав Петреус.

Він зауважив, що українські військові все ж повільно, але просуваються вперед, на Півдні й на Сході нашої держави.

Эксклюзивное интервью с Дэвидом Петреусом: смотрите видео

Российская оборона будет трещать по швам

Петреус отметил, что Вооруженные Силы нашего государства "кусок за куском отрывают эти российские линии обороны". Он подчеркнул, что однажды эта российская оборона "треснет по швам".

Я думаю, что настанет момент, когда они начнут прорываться. И тогда мы увидим, способны ли российские войска к активной обороне, или их фронт начнет рушиться, – сказал он.

Кроме того, он заверил, что, по его мнению, контрнаступательное движение ВСУ уже достигло своей главной цели. В частности, говорится о перерезании российских коммуникаций на Юго-Востоке и сокращении их с оккупированным Крымом, объединявших мосты.

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