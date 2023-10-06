У противника не будет шансов, – генерал армии назвал предпосылку больших перемен на Юге

В Институте изучения войны отметили продвижение Вооруженных Силы Украины возле Роботино и Вербового в Запорожской области. На Южном направлении у наших военных действительно есть серьезные шансы развернуть большую наступательную операцию.

Такое мнение 24 Каналу выразил генерал армии, бывший глава Службы внешней разведки Николай Маломуж, отметив, что предпосылки для этого есть. По его словам, главная задача – перекрыть поставки россиян для враждебной группировки, которая находится на этом направлении.

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Какие перспективы имеют ВСУ

В последние недели Украина проводит широкомасштабные огневые операции, в частности возле Роботино и Вербового. По мнению Маломужа, сегодня это направление, которое создает предпосылки не только для продвижения в Токмак, но и для уничтожения вражеских резервов.

Сегодня это мощный плацдарм для широкомасштабных наступательных операций на Юге. Если мы сделаем это еще до ухудшения погодных условий, у противника шансов не будет. Мы их оставим без помощи извне,

– рассказал генерал армии.

Если перекрыть снабжения россиян, то это лишит Запорожскую группировку значительного количества ресурсов. Также это позволит Украине двигаться дальше и поэтапно дойти до моря.

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Погода не помешает

Украина имеет качественную артиллерию, которая позволяет отбрасывать окупантов как можно дальше. Благодаря дальнобойному оружию противник отходит и даже не может поражать наши средства, не то чтобы наступать. Это тоже для нас положительная предпосылка.

К погодным условиям украинские военные уже адаптировались. Более того, мы находимся на своей территории, у нас есть бойцы, которые были на войне в разное время года, поэтому знают, как эффективно работать. К тому же подразделения Сил специальных операций даже тренируют воевать зимой, поэтому погода контрнаступления не остановит.

ССО научены воевать зимой, в снег и дождь, используя такую погоду как преимущество перед врагом. Конечно, определенные коррективы будут: по времени, направлениям, но погоду нужно использовать умело для того, чтобы получить преимущества на конкретном направлении,

– подчеркнул генерал.

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