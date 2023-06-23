ВСУ могут усилить удары по логистике россиян на Юге, – ISW
Источник:ISW
Продолжаются ожесточенные бои между украинскими защитниками и российскими захватчиками, в частности, на Юге нашего государства. Западные аналитики предполагают, что Вооруженные Силы намерены интенсифицировать уничтожение логистических сетей врага в этом регионе.
Эксперты из Института изучения войны утром 23 июня опубликовали ежедневную сводку с фронта. В ней упоминается, в частности, заявление мэра Мелитополя Ивана Федорова, который сообщил о взрывах в своем городе, соседней Акимовке Запорожской области и Чонгаре в Крыму.
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Цель – российские логистические маршруты
Также аналитики привели слова российской пропаганды, которая после этого "хлопка" начала говорить о том, что якобы украинские силы нанесли удары по мосту Чонгар вдоль трассы E105 с помощью Storm Shadow. Следует сказать, что эта переправа соединяет оккупированную Россией часть Херсонской области и Крым.
Кроме того, некоторые российские источники утверждали, что Вооруженные Силы якобы атаковали мост через озеро Сиваш.
Вероятно, украинские войска усиливают свои усилия по нанесению ударов по тыловым районам и уязвимым районам вдоль наземных линий связи, чтобы прервать российские маршруты поставки,
– говорится в сообщении ISW.
В то же время там отмечено, что оккупанты были очень озабочены из-за этих взрывов. Очевидно, захватчики обеспокоены, ведь не уверены, что смогут оградить логистические сети от "хлопка".
Чонгарский мост "устал"
- Дыры на этой переправе появились утром 22 июня, около 05:00 часов. Россияне начали сетовать, что якобы украинские ракеты пробили Чонгарский мост в двух местах. В то же время на фото действительно видно, что этот объект стал фактически решетом.
- Пресс-секретарь ОК "Юг" Наталья Гуменюк впоследствии прокомментировала взрывы. По ее словам, враг зря ожидал "курортный сезон" этим летом в Крыму. Благодаря Вооруженным Силам он точно таковым для оккупантов не будет.
- Вместе с тем вспомним, что 22 июня "хлопок" наведывался в оккупированный город Джанкоя в Крыму. Поэтому началась паника среди захватчиков на полуострове.