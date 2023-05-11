Вторая фаза контрнаступления: почему ВСУ активизировались сразу по многим направлениям
ВСУ активно готовятся к контрнаступательным действиям, чтобы выбить врага с территории Украины. Сейчас украинские военные растягивают оккупационную армию на разных участках фронта, это в некотором смысле можно назвать второй фазой контрнаступления.
Об этом 24 Каналу рассказал майор ВСУ в запасе, ветеран российско-украинской войны и военный эксперт Алексей Гетьман. Он объяснил, как эти действия помогут при будущем активном контрнаступлении.
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Сейчас на некоторых отрезках фронта происходят локальные боевые действия, в которых ВСУ имеют определенный успех, сообщил Гетьман. Это можно считать разведкой боем, ведь в основном там воюет военная разведка.
Это погружение вглубь врага на 3 – 5 км, потом возвращение назад. То есть разведка боем, где наши военные смотрят, насколько плотна оборона врага и насколько он способен сопротивляться,
– добавил говорящий.
Подготовка к контрнаступлению
По словам майора запаса, уже скоро начнутся активные украинские контрнаступательные действия. Враг точно не знает, где именно они будут происходить.
Россияне суетятся, им кажется, что украинский удар начнется с юга, они туда перемещают войска. Затем снова решают переместиться в другое место.
Перед началом больших наступательных действий нужно нанести удары по тылам врага, нарушить коммуникацию, нарушить возможности поставки всего, что необходимо непосредственно военным на линии фронта,
– прокомментировал военный аналитик.
Он считает, что первая фаза контрнаступления началась, когда начали уничтожать разные логистические центры россиян. Речь идет в частности о нефтебазах. Количество горючего, которое удалось уничтожить нашим защитникам, говорит о том, что у россиян будет ощущаться голод. Это сыграет на руку ВСУ во время боевых действий, когда россиянам предстоит быстро двигаться.
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"Лучшее войско" убегает
Напомним, недавно из Бахмута сбежала 72 российская мотострелковая бригада.
Гетьман заметил, что на Бахмутском направлении находятся "лучшие войска" России, которые туда перебросили, чтобы до 9 мая захватить город. А теперь эти войска просто убегают от украинских вооруженных сил и это хороший знак перед предстоящим контрнаступлением.
72 бригада России сбежала из Бахмута
- Евгений Пригожин 9 мая сообщил о бегстве с флангов одного из подразделений 72 бригады минобороны России. Из-за этого россияне потеряли почти 2 километра фронта глубиной 500 метров.
- ВСУ подтвердили эти слова, добавив, что после побега россияне оставили после себя около 500 трупов.
- Военные рассказали, что украинские бойцы полностью уничтожили 6 и 8 роты 72 бригады оккупационной армии. Также минуснули бригадную разведку и большое количество техники.