Вторая фаза контрнаступления: почему ВСУ активизировались сразу по многим направлениям

ВСУ активно готовятся к контрнаступательным действиям, чтобы выбить врага с территории Украины. Сейчас украинские военные растягивают оккупационную армию на разных участках фронта, это в некотором смысле можно назвать второй фазой контрнаступления.

Об этом 24 Каналу рассказал майор ВСУ в запасе, ветеран российско-украинской войны и военный эксперт Алексей Гетьман. Он объяснил, как эти действия помогут при будущем активном контрнаступлении.

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Сейчас на некоторых отрезках фронта происходят локальные боевые действия, в которых ВСУ имеют определенный успех, сообщил Гетьман. Это можно считать разведкой боем, ведь в основном там воюет военная разведка.

Это погружение вглубь врага на 3 – 5 км, потом возвращение назад. То есть разведка боем, где наши военные смотрят, насколько плотна оборона врага и насколько он способен сопротивляться,

– добавил говорящий.

Подготовка к контрнаступлению

По словам майора запаса, уже скоро начнутся активные украинские контрнаступательные действия. Враг точно не знает, где именно они будут происходить.

Россияне суетятся, им кажется, что украинский удар начнется с юга, они туда перемещают войска. Затем снова решают переместиться в другое место.

Перед началом больших наступательных действий нужно нанести удары по тылам врага, нарушить коммуникацию, нарушить возможности поставки всего, что необходимо непосредственно военным на линии фронта,

– прокомментировал военный аналитик.

Он считает, что первая фаза контрнаступления началась, когда начали уничтожать разные логистические центры россиян. Речь идет в частности о нефтебазах. Количество горючего, которое удалось уничтожить нашим защитникам, говорит о том, что у россиян будет ощущаться голод. Это сыграет на руку ВСУ во время боевых действий, когда россиянам предстоит быстро двигаться.

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"Лучшее войско" убегает

Напомним, недавно из Бахмута сбежала 72 российская мотострелковая бригада.

Гетьман заметил, что на Бахмутском направлении находятся "лучшие войска" России, которые туда перебросили, чтобы до 9 мая захватить город. А теперь эти войска просто убегают от украинских вооруженных сил и это хороший знак перед предстоящим контрнаступлением.

72 бригада России сбежала из Бахмута