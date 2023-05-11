Про це 24 Каналу розповів майор ЗСУ в запасі, ветеран російсько-української війни та військовий експерт Олексій Гетьман. Він пояснив, як ці дії допоможуть при майбутньому активному контрнаступі.

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Зараз на деяких відрізках фронту відбуваються локальні бойові дії, в яких ЗСУ мають певний успіх, повідомив Гетьман. Це можна вважати розвідкою боєм, адже переважно там воює військова розвідка.

Це занурювання вглиб ворога на 3 – 5 кілометрів, потім повернення назад. Тобто розвідка боєм, де наші військові дивляться, наскільки щільною є оборона ворога і наскільки він здатний чинити опір,

– додав мовець.

Підготовка до контрнаступу

За словами майора запасу, вже незабаром почнуться активні українські контрнаступальні дії. Ворог точно не знає, де саме вони будуть відбуватися.

Росіяни метушаться, їм здається, що український удар почнеться з півдня, вони туди переміщують війська. Потім знову вирішують переміститися в інше місце.

Перед початком великих наступальних дій потрібно нанести ударів по тилах ворога, порушити комунікацію, порушити можливості постачання всього, що необхідно безпосередньо військовим на лінії фронту,

– прокоментував військовий аналітик.

Він вважає, що перша фаза контрнаступу почалася, коли почали знищувати різні логістичні центри росіян. Мовиться зокрема про нафтобази. Кількість пального, що вдалося знищити нашим оборонцям говорить про те, що в росіян буде відчуватися голод. Це зіграє на руку ЗСУ під час бойових дій, коли росіянам потрібно буде швидко рухатися.

Гетьман прокоментував бойові дії на фронті: дивитися відео

"Найкраще військо" тікає

Нагадаємо, нещодавно з Бахмута втекла 72 російська мотострілецька бригада.

Гетьман зауважив, що на Бахмутському напрямку перебувають "найкращі війська" Росії, які туди перекинули, аби до 9 травня захопити місто. А тепер ці війська просто тікають від українських збройних сил і це гарний знак перед майбутнім контрнаступом.

72 бригада Росії втекла з Бахмута