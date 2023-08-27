Заземлили окупантов: как ВСУ уничтожают вражескую технику на Юге

ВСУ успешно ведут наступательные действия на Юге Украины. Наши военные превосходят врага благодаря точности, с которой работают по враждебным целям и высокому уровню своей подготовки.

Наши с противником силы уже сравнимы по количеству людей и "броне". Об этом 24 Каналу рассказал экскомандир роты батальона "Айдар" Евгений Дикий, заметив, что мастерство продвижения украинской армии когда-нибудь будут изучать в военных академиях всего мира.

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Как ВСУ продвигаются на Юге

В результате успешно проведенной мобилизации удалось выровнять силы с врагом в количестве людей. То же касается и бронированной техники, в которой мы сохраняем паритет. Достичь этого удалось не только благодаря новейшему вооружению, но и из-за точности, с которой мы уничтожаем "броню" противника.

Украинские военные виртуозно пользуются преимуществом нашей артиллерии в качестве. Хотя оккупанты до сих пор выстреливают в сутки гораздо больше снарядов, чем мы, но наша результативность значительно лучше. Враг теряет в день десятки единиц пушек.

Мы за это время уничтожили столько их брони, что приблизились к паритету, то есть не мы поднялись к их количеству, а заземлили их. Пока россияне поливают нас повсюду, мы целенаправленно высчитываем, откуда именно работает их арта и очень прицельно по ней работаем,

– сказал Евгений Дикий.

Военнослужащий объяснил, в чем украинские военные преобладают противника: смотрите видео

Наибольшим достижением нашего наступления Евгений Дикий назвал то, что мы продвигаемся вперед и сражаемся на второй линии обороны с гораздо меньшими потерями, чем россияне.

Наши потери в наступлении в 2-3 раза меньше, чем у них в обороне. Это значит, что мы настолько хорошо научились воевать, что даже компенсируем разницу того, кто наступает, а кто обороняется,

– подчеркнул военнослужащий.

Где мы этому научились

Украинские военные прошли обучение на западных полигонах и сегодня это помогает нам в наступлении. Но условия ведения боя у нас разнятся, поэтому нужно разрабатывать такую тактику, которая пригодна для соотношения наших сил и ресурсов. В этом случае важно обучение непосредственно на поле боя.

Когда впереди минные поля, которых не было еще с 1943 года – это то, чего не учат на полигонах. Советы наших союзников по тактике и стратегии оказались непригодными, потому что они в таких условиях не воевали,

– сказал Евгений Дикий.

В качестве примера военнослужащий привел советы наступать целыми бригадами, проламывать линию обороны, но все это возможно лишь при условии превосходства в воздухе. Когда вражеская авиация преобладает в 10 – 12 раз, действовать таким образом невозможно. В подобных ситуациях наши союзники еще не были.

Надо полностью разрабатывать свой подход, адаптироваться, воевать не бригадами, а преимущественно ротами и сводами.

Когда-то в военных академиях всего мира будут учить, как мы комбинируем, с одной стороны, самые современные методы и общевойсковую координацию действий, а с другой, проводим определенные действия малыми изолированными подразделениями,

– подытожил Евгений Дикий.

Как продвигается контрнаступление ВСУ на Юге