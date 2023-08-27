Заземлили окупантов: как ВСУ уничтожают вражескую технику на Юге
ВСУ успешно ведут наступательные действия на Юге Украины. Наши военные превосходят врага благодаря точности, с которой работают по враждебным целям и высокому уровню своей подготовки.
Наши с противником силы уже сравнимы по количеству людей и "броне". Об этом 24 Каналу рассказал экскомандир роты батальона "Айдар" Евгений Дикий, заметив, что мастерство продвижения украинской армии когда-нибудь будут изучать в военных академиях всего мира.
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Как ВСУ продвигаются на Юге
В результате успешно проведенной мобилизации удалось выровнять силы с врагом в количестве людей. То же касается и бронированной техники, в которой мы сохраняем паритет. Достичь этого удалось не только благодаря новейшему вооружению, но и из-за точности, с которой мы уничтожаем "броню" противника.
Украинские военные виртуозно пользуются преимуществом нашей артиллерии в качестве. Хотя оккупанты до сих пор выстреливают в сутки гораздо больше снарядов, чем мы, но наша результативность значительно лучше. Враг теряет в день десятки единиц пушек.
Мы за это время уничтожили столько их брони, что приблизились к паритету, то есть не мы поднялись к их количеству, а заземлили их. Пока россияне поливают нас повсюду, мы целенаправленно высчитываем, откуда именно работает их арта и очень прицельно по ней работаем,
– сказал Евгений Дикий.
Военнослужащий объяснил, в чем украинские военные преобладают противника: смотрите видео
Наибольшим достижением нашего наступления Евгений Дикий назвал то, что мы продвигаемся вперед и сражаемся на второй линии обороны с гораздо меньшими потерями, чем россияне.
Наши потери в наступлении в 2-3 раза меньше, чем у них в обороне. Это значит, что мы настолько хорошо научились воевать, что даже компенсируем разницу того, кто наступает, а кто обороняется,
– подчеркнул военнослужащий.
Где мы этому научились
Украинские военные прошли обучение на западных полигонах и сегодня это помогает нам в наступлении. Но условия ведения боя у нас разнятся, поэтому нужно разрабатывать такую тактику, которая пригодна для соотношения наших сил и ресурсов. В этом случае важно обучение непосредственно на поле боя.
Когда впереди минные поля, которых не было еще с 1943 года – это то, чего не учат на полигонах. Советы наших союзников по тактике и стратегии оказались непригодными, потому что они в таких условиях не воевали,
– сказал Евгений Дикий.
В качестве примера военнослужащий привел советы наступать целыми бригадами, проламывать линию обороны, но все это возможно лишь при условии превосходства в воздухе. Когда вражеская авиация преобладает в 10 – 12 раз, действовать таким образом невозможно. В подобных ситуациях наши союзники еще не были.
Надо полностью разрабатывать свой подход, адаптироваться, воевать не бригадами, а преимущественно ротами и сводами.
Когда-то в военных академиях всего мира будут учить, как мы комбинируем, с одной стороны, самые современные методы и общевойсковую координацию действий, а с другой, проводим определенные действия малыми изолированными подразделениями,
– подытожил Евгений Дикий.
Как продвигается контрнаступление ВСУ на Юге
- Заместитель министра обороны Анна Маляр рассказала, что наступательная операция Вооруженных сил Украины на Юге продолжается. Враг хорошо вооружен и окопанный, но ему не удается ни продвигаться вперед, ни реализовывать свои другие планы.
- Американский генерал Марк Милли заявил, что украинские военные прорвали первую линию обороны россиян на Юге. По его словам, на этой линии обороны были минные поля, "зубы дракона" и противотанковые траншеи. Милли назвал ее главной и отметил, что оккупанты готовили укрепление много месяцев.
- Глава ГУР МО Кирилл Буданов отметил, что пока нет другого способа пробивать линии обороны российской армии, как не собственной кровью. Он также добавил, что это будет происходить довольно тяжело.