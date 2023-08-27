Наші з противником сили уже можна порівняти за кількістю людей та "броні". Про це 24 Каналу розповів екскомандир роти батальйону "Айдар" Євген Дикий, зауваживши, що майстерність просування української армії, колись вивчатимуть у військових академіях всього світу.
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Як ЗСУ просуваються на Півдні
Внаслідок успішно проведеної мобілізації вдалося вирівняти сили з ворогом у кількості людей. Те саме стосується і броньованої техніки, у якій ми зберігаємо паритет. Досягти цього вдалося не тільки завдяки новітньому оброєнню, але й через точність, з якою ми знищуємо "броню" противника.
Українські військові віртуозно користуються перевагою нашої артилерії у якості. Хоч окупанти досі вистрілюють за добу значно більше снарядів, ніж ми, але наша результативність значно краща. Ворог втрачає в день десятки одиниць гармат.
Ми за цей час знищили стільки їхньої броні, що достатньо наблизилися до паритету, тобто не ми піднялися до їхньої кількості, а заземлили їх. Поки росіяни поливають нас всюди, ми цілеспрямовано вираховуємо, звідки саме працює їхня арта і дуже прицільно по ній працюємо,
– сказав Євген Дикий.
Військовослужбовець пояснив, у чому українські військові переважають противника: дивіться відео
Найбільшим досягненням нашого наступу Євген Дикий назвав те, що ми просуваємось вперед і б'ємось на другій лінії оборони зі значно меншими втратами, ніж росіяни.
Наші втрати в наступі у 2 – 3 рази менші, ніж у них в обороні. Це означає, що ми настільки добре навчились воювати, що навіть компенсуємо різницю того, хто наступає, а хто обороняється,
– підкреслив військовослужбовець.
Де ми цього навчилися
Українські військові пройшли навчання на західних полігонах і сьогодні це допомагає нам у наступі. Але умови ведення бою у нас різняться, тому треба розробляти таку тактику, яка придатна для співвідношення наших сил і ресурсів. У цьому випадку важливе навчання безпосередньо на полі бою.
Коли попереду мінні поля не бачені ще з 1943 року – це те, чого не вчать на полігонах. Поради наших союзників щодо тактики й стратегії виявилися непридатними, бо вони в таких умовах не воювали,
– сказав Євген Дикий.
Як приклад, військовослужбовець навів поради наступати цілими бригадами, проламувати лінію оборони, але все це можливе лише за умови переваги у повітрі. Коли ворожа авіація переважає у 10 – 12 разів, діяти у такий спосіб неможливо. У схожих ситуаціях наші союзники ще не були.
Потрібно повністю розробляти свій підхід, адаптовуватися, воювати не бригадами, а переважно ротами й зводами.
Колись у військових академіях всього світу вчитимуть, як ми комбінуємо, з одного боку найсучасніші методи й загальновійськову координацію дій, а з іншого, проводимо певні дії малими ізольованими підрозділами,
– підсумував Євген Дикий.
Як просувається контрнаступ ЗСУ на Півдні
- Заступниця міністра оборони Ганна Маляр розповіла, що наступальна операція Збройних Сил України на Півдні триває. Ворог є добре озброєний та окопаний, але йому не вдається ані просуватись вперед, ані реалізовувати свої інші плани.
- Американський генерал Марк Міллі заявив, що українські військові прорвали першу лінію оборони росіян на Півдні. За його словами, на цій лінії оборони були мінні поля, "зуби дракона" та протитанкові траншеї. Міллі назвав її головною і зазначив, що окупанти готували укріплення багато місяців.
- Очільник ГУР МО Кирило Буданов зазначив, що наразі не існує іншого способу пробивати лінії оборони російської армії, як не власною кров'ю. Він також додав, що це відбуватиметься доволі важко.