Нашли слабое место россиян: ВСУ достигают серьезного успеха на Юге

На Токмакском направлении продолжаются активные боевые действия, а наши Вооруженные Силы имеют определенные успехи. Это вынуждает врага менять тактику своей обороны.

Украинские военные совершили прорыв линии обороны в направлении Вербового. Об этом 24 Каналу рассказал руководитель Центра военно-правовых исследований, военный эксперт Александр Мусиенко, отметив, что теперь есть шанс продвинуться дальше.

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Какая ситуация на Токмакском направлении

После освобождение Роботино ВСУ фактически рассредоточили свои усилия. Теперь они работают на юго-восток – район Вербового и на юго-запад – Новопрокоповку. Цель таких действий – уничтожить позиции врага и создать предпосылки для дальнейшего продвижения.

В этом есть успехи, потому что удалось найти слабые места в обороне врага как раз в районе Вербового. Таким образом, наши силы имеют возможность оттеснить противника и продвинуться дальше,

– сказал Александр Мусиенко.

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Враг сменил тактику

Сегодня в обороне враг действует несколько по-другому. Ранее тактика противника заключалась в том, чтобы концентрировать определенные линии обороны и оттуда наносить удары по нашим силам, ведущим наступательные действия. Сейчас они все чаще переходят в хаотичные, не очень организованные атаки. Для укрепления позиций даже перебросили подразделения спецназовцев, десантников, однако в контратаках успехов не имеют.

Они пытались обойти наши силы с флангов, устроить оцепление, но не удалось. Ходили в лобовые контратаки, но тоже успехов не имели. Не исключаю, что они будут пробовать это дальше, но фиксируется, что враг отходит, сосредотачивается на еще одних рубежах обороны, которые ранее подготовил,

– рассказал Мусиенко.

Оккупанты "прижимаются" южнее и уже там хотят держать свои оборонительные рубежи. По словам военного эксперта, как только нашим силам удастся прорваться на Очеретоватое, то за ним выходит оперативное пространство на Токмак. Тогда перед нашими войсками открываются серьезные перспективы.

Удалось истощить врага

Первая линия обороны самая крепкая, поэтому за нее так долго идут ожесточенные и непростые бои. Следующие линии так же есть, но они не так мощны, как и силы, которыми там обороняется враг. Поэтому, как бы сложно ни было нашим подразделениям, можно констатировать, что нам больше удается истощать противника.

Я всегда осторожен в прогнозах, но сейчас могу сказать, что нашим силам удалось добиться достаточно серьезного успеха в истощении врага, и перед нами действительно открываются перспективы,

– подчеркнул Мусиенко.

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