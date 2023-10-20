"Цена каждых 500 метров очень велика": как происходит контрнаступление ВСУ на Запорожье

Украинские военные наступают на Запорожском направлении, где одна из самых заминированных территорий вдоль всей линии фронта. Однако продвижению украинских войск препятствуют не только минные поля.

Проект "Украинский Свидетель" опубликовал репортаж с Запорожского направления. Украинские артиллеристы, пехотинцы, аэроразведчики и саперы 47-й ОМБр рассказали, как происходит контрнаступление на этом участке фронта.

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Как украинские военные преодолевают оборону россиян на Запорожском направлении

Военный с позывным "Модный" отмечает, что россиян хорошо знают, как строить укрепрайоны. По его словам, оккупанты очень хорошо минируют территорию и строят фортификационные сооружения.

Воин отметил, что есть такие сооружения, которые "не берет" ни артиллерия, ни что-то другое.

Как идет контрнаступление на Запорожском направлении: смотрите видео

Российские военные имели достаточно времени для подготовки и сделали все, чтобы максимально усложнить освобождение этих территорий нашими ребятами.

Как говорит командир инженерно-саперного взвода с позывным "Трал", для разминирования этих территорий понадобится не менее 50 лет.

Военные признаются, что продвижение дается тяжело, больно, но продолжается. Боец Павел с позывным "Капрал" отметил, что цена каждых 500 метров продвижения может быть очень велика.

Однако он отмечает, что эти 500 метров могут затем дать развитие плацдарма на километры.

Комментируя, как закончить войну Украины с Россией, бойцы 47-й ОМБр отмечают, что россияне должны почувствовать ужас войны.

"Их (россиян – 24 Канал) нужно очень много уничтожать, – говорит боец с позывным "Филин". – В каждый российский дом должно прийти известие о смерти, они должны испытать этот ужас".

Какая ситуация на Запорожском направлении