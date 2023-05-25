Мы на шаг впереди – боец ВСУ об обороне России в Крыму

Армия России в ожидании контрнаступления Вооруженных Сил Украины панически готовится к обороне. Оккупанты строят фортификационные сооружения в Крыму и меняют места дислокации самолетов и кораблей.

Об этом 24 Каналу рассказал военнослужащий ВСУ, крымский активист Василий Самойлов. Он добавил, что со временем в Крыму будет происходить много "интересных" событий.

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Россияне готовятся к обороне в Крыму

На территории временно оккупированного Крыма россияне готовятся к обороне, поэтому "перерыли" многие пляжи на полуострове.

По мнению Самойлова, российские захватчики изуродовали около 40 – 50% крымских пляжей. Враг пытается проработать все возможные варианты наступления ВСУ, даже самые нелепые.

Российская армия готовится к высадке десанта на море, поэтому строит фортификационные постройки на пляжах. Оккупанты укрепляют север и центр Крымского полуострова.

Обо всех действиях врага нам известно благодаря огромной сети партизан. Относительно Крыма мы находимся на шаг впереди россиян, планирующих оборонительные действия,

– сказал боец ВСУ.

Как армия России в оккупированном Крыму готовится к контрнаступлению ВСУ: смотрите видео

Будет много интересного

Самойлов рассказал, что в ближайшее время "бавовни" в Крыму будет больше. Российское военное руководство понимает, что ВСУ приближаются, поэтому перебазируют технику.

В частности, с военного аэродрома в Новофедоровке большинство самолетов перебазировали на материк в город Анапа Краснодарского края. В Новороссийск переплыли несколько кораблей из Севастополя из Черноморского флота.

"Россияне понимают, что об основных их базах известно абсолютно все: от места их расположения и до того, где вокруг них стоят системы ПВО и как их обходить", – добавил Самойлов.

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