Потери ВСУ в наступлении меньше, чем у россиян при обороне, – Костенко

Если ВСУ возьмут Кременную, будет открыт выход на Рубежное, Северодонецк и Лисичанск. Следовательно, оккупантам будет очень сложно оборонять эти города.

Именно поэтому Кременная очень важный населенный пункт, и наши генералы и командиры это понимают. После Лимана ВСУ будут работать именно в этом направлении. Об этом 24 каналу рассказал военный ВСУ, народный депутат и секретарь Комитета ВР по национальной безопасности Роман Костенко.

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Россияне пытаются накапливать серьезные силы в районе Северодонецка и Лисичанска. Потери этих населенных пунктов могут стать очередным крупным политическим поражением.

"Они задекларировали, что Луганск уже полностью взяли, а сейчас все меняется", – подчеркнул Костенко.

Поэтому оккупанты привлекли всю свою военную машину, а также прибегают к традиционной лжи. Пропагандисты рассказывают, что "украинцы бросают своих бойцов на мясо". А это – полный абсурд.

У нас в наступлении меньше потерь, чем у них в обороне. Это говорит о мастерстве наших солдат и генералов, как мы наступаем, как мы бережем своих людей, как мы правильно и умело освобождаем свои территории,

– подытожил он.

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