У россиян стачиваются резервы: у врага будут проблемы во время контрнаступления ВСУ

Министр обороны Алексей Резников заявил, что ВСУ ждут удачного момента, чтобы сделать "хлопок" для вражеских кораблей. Между тем, секретарь СНБО Алексей Данилов отметил, что Генштаб и Главнокомандующий ВСУ примут решение о контрнаступлении в последний момент.

Ныне в направлении Бахмута и Авдеевки враг ведет активные штурмовые действия. Об этом 24 Каналу заявил военный эксперт Андрей Крамаров. Он сказал, что там украинская армия находится в активной обороне. Отметим, что секретарь Совета нацбезопасности и обороны добавил, что у Украины есть не один вариант контрнаступления.

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"Мы отражаемся на всем этом отрезке. Также враг накопил достаточно мощную группировку, назовем его "Купянское направление", – сказал военный эксперт.

Нины продолжаются бои в Кременной и там ЗСУ продолжают обороняться.

Проблемы врага

Крамаров отметил, что ряд факторов свидетельствуют, что у россиян назревают проблемы.

Например, применение определенного вида подразделений нашим врагом – большого количества десантников в тех же боях за Бахмут. Техника, которую они используют, что, в принципе, они начинают исчерпывать свои резервы,

– сказал он.

Военный эксперт подчеркнул, что вражеский генштаб очень часто принимал бессмысленные решения.

"Понимать, что у тебя не остается резервов, а твой враг может мощным массированным ударом пойти в прорыв и ты просто не будешь обладать этой необходимой ситуацией", – рассказал Андрей Крамаров.

Речь идет о второй линии фронта или оперативном резерве, который можно бросить для противодействия прорыву. Он отметил, что подобная ситуация была на Харьковщине.

"Конечно, это имеет такое достаточно серьезное давление", – отметил он.

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Эффекта нет

К тому же Крамаров отметил, что военно-политическое руководство России, у кого еще "не полностью отмерли когнитивные функции в головном мозге", прекрасно понимает, что их определенны действия и угрозы – неэффективны. Речь идет, в частности, об угрозе наступления с Севера и бряцании ядерным оружием.

"Они, в принципе, не имеют никакого эффекта, кроме тех, кто даже более лояльны к ним, типа Китая. Все равно говорят, что такие аргументы абсолютно неприемлемы", – отметил он.

Военный эксперт подчеркнул, что при этом Украину поддерживают в накоплении сил для контрнаступления.

"И, конечно, это на них тоже давление, ведь чем больше успешных действий со стороны нашей армии, тем, конечно, все меньше и меньше у них остается аргументов. А "ядерная палка" их вообще ни для кого в мире не является аргументом", – подытожил Андрей Крамаров.

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