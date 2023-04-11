Та нині в напрямку Бахмуту та Авдіївки ворог веде активні штурмові дії. Про це 24 Каналу заявив військовий експерт Андрій Крамаров. Він зауважив, що там українська армія перебуває в активній обороні. Зазначимо, що секретар Ради нацбезпеки й оборони додав, що Україна має не один варіант контрнаступу.

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"Ми відбиваємося на всьому цьому відрізку. Також ворог накопичив доволі потужне угруповання, назвемо його "Куп'янський напрямок", – сказав військовий експерт.

Нині тривають бої в Кремінній і там ЗСУ продовжують оборонятися.

Проблеми ворога

Крамаров зазначив, що низка факторів свідчить, що у росіян назрівають проблеми.

Наприклад, застосування певного виду підрозділів нашим ворогом – великої кількості десантників у тих же боях за Бахмут. Техніка, яку вони застосовують, що, в принципі, вони починають вичерпувати свої резерви,

– сказав він.

Військовий експерт наголосив, що ворожий генштаб дуже часто ухвалював безглузді рішення.

"Розуміти, що в тебе не залишається резервів, а твій ворог може потужним масованим ударом піти в прорив і ти просто не будеш мати оцієї необхідної ситуації", – розповів Андрій Крамаров.

Мовиться про другу лінію фронту або оперативний резерв, який можна кинути для протидії прориву. Він зауважив, що подібна ситуація була на Харківщині.

"Звичайно, це має такий досить серйозний тиск", – зазначив він.

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Ефекту немає

До того, Крамаров зауважив, що військо-політичне керівництво Росії, в кого ще "не повністю відмерли когнітивні функції в головному мозку", прекрасно розуміє, що їхні певні дії та загрози – неефективні. Мовиться, зокрема, про загрозу наступу з Півночі та брязкання ядерною зброєю.

"Вони, в принципі, не мають жодного ефекту, крім тих, хто є навіть більше лояльними до них, типу Китаю. Все одно кажуть, що такі аргументи є абсолютно неприйнятним", – зазначив він.

Військовий експерт наголосив, що при цьому Україну підтримують у накопиченні сил для контрнаступу.

"І, звичайно, це на них також тиск, адже чим більше успішних дій з боку нашої армії, тим, звичайно, все менше й менше в них залишається аргументів. А "ядерна палиця" їхня взагалі ні для кого у світі не є аргументом", – підсумував Андрій Крамаров.

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