Придумали новый термин для отступления: Жданов высмеял реакцию пропаганды на контрнаступление ВСУ

Российская пропаганда вышла из ступора после начала контрнаступления ВСУ и распространила видео с будто бы подбитой на поле боя западной техникой. Пропагандисты 4 суток демонстрировали это видео, но посеять панику среди украинцев им не удалось.

Однако когда украинские силы начали активно продвигаться, что заставило оккупантов отступать, российская пропаганда ненадолго замолчала. А сейчас она направила все усилия на то, чтобы максимально уменьшить успех украинских войск. Об этом в своем стриме рассказал военный эксперт Олег Жданов, сообщает 24 Канал.

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"Выравнивают фронт"

Находясь в отчаянии от успеха контрнаступления ВСУ, россияне даже придумали новый термин, чтобы оправдать свои поражения на фронте.

Раньше они использовали фразу "жест доброй воли" – когда отступали с острова Змеиный. Затем был термин "отрицательное наступление", позже – "занятие более выгодных позиций".

"А сейчас придумали новый термин: "войска выравнивают линию фронта". Однако, если посмотреть по карте, линия фронта проседает, да еще неравномерно. Потому и отступают российские войска – чтобы "выровнять линию фронта", - объяснил военный эксперт.

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США экстренно пополнят запасы

Жданов также обратил внимание на распространение российской пропагандой информации об уничтожении западной техники в ходе контрнаступления ВСУ.

Согласно данным, опубликованным CNN, Вооруженные Силы Украины потеряли 26 машин Bradley в течение недели боев.

В то же время США мгновенно отреагировали на эту ситуацию и объявили, что экстренным образом этот запас техники будет восполнен,

– отметил Жданов.

Кроме того, Белый дом заявил о предоставлении еще одного пакета военной помощи Украине – именно для восполнения потерь в бронетехнике сил обороны Украины.

Также 15 июня состоится саммит "Рамштайн-13", на котором будет обсуждаться создание ремонтных хабов для восстановления техники ВСУ.

"Каждая страна-партнер выдвинет свой хаб и организует собственный ремонтный пункт для техники, которая может получить повреждения во время боевых действий. Таким образом развивается наша логистика", - добавил Олег Жданов.

Пентагон отреагировал на вбросы российской пропаганды Пентагон не стал подтверждать информацию , распространенную российской пропагандой, по поводу повреждения западной техники при контрнаступлении. Заместитель спикера Минобороны США Сабрина Сингх заявила, что видела соответствующие сообщения, однако не может "подтвердить некоторые видео и изображения". Она добавила, что при оказании военной помощи Украине американской стороной предусматриваются возможные потери техники.

Новый пакет военной помощи от США

Соединенные Штаты 13 июня объявили о предоставление 40-го пакета военной помощи (с августа 2021 г.) на сумму 325 миллионов долларов. США передадут Украине: