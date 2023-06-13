Контрнаступление началось и продлится долго: Макрон объяснил, каким бы хотел его видеть Запад

Эммануэль Макрон, Олаф Шольц и Анджей Дуда встретились в Елисейском дворце. Во время совместного выступления президент Франции заявил, что контрнаступление ВСУ началось.

Собственно Эммануэль Макрон во время саммита Ваймарского треугольника заверил, что наши военные уже начали "тщательно" спланированное контрнаступление. Он также добавил, что сделки будут продолжаться "несколько недель, если не месяцев". Отметим, что украинское военное руководство не заявляло о контрнаступлении, а ограничивается формулировками "наступательные операции".

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Результаты контрнаступления важны

Происходит контрнаступление, и мы хотим, чтобы оно было максимально победоносным, чтобы потом мы могли начать фазу переговоров в надлежащих условиях,

– подчеркнул Макрон.

Ранее он заявлял, что "агрессивная война России уже является стратегическим и геополитическим провалом для агрессора". По его словам, очевиден также тот факт, что Кремль не завоюет Украину.

Поддержка будет безоговорочной

Президент Франции также отметил, что Украину продолжат безоговорочно поддерживать. Помогать нашему государству будет как его страна, так и другие страны Европы.

Ситуация в Украине требует продолжения тесного сотрудничества. Мы обеспечим, чтобы Россия не вышла победительницей, но также и чтобы она не смогла повторить эту войну.

– добавил Макрон.

Украина уже имеет первые успехи

Ведущий 24 Канала Алексей Печий проанализировал спонтанную встречу Макрона, Шольца и Дуды. По его словам, она важна, ведь до саммита НАТО в Вильнюсе остался месяц. Читайте в материале, что он думает о проведении саммита Ваймарского треугольника.

Заместитель министра обороны Анна Маляр рассказала о результаты работы ВСУ. По ее словам, в течение недели нам удалось добиться определенных успехов в Донецком и Таврическом оперативных районах:

продвижение наших войск наступательной группировки протянулось на 6,5 километра;

под контроль удалось вернуть 90 квадратных километров территорий;

а еще освободили 7 населенных пунктов: Лобково, Левадное, Новодаровка, Нескучное, Сторожево, Макаровка, Благодатное.

Кроме того, она больше рассказала о ситуации в Бахмутском направлении. За прошедшую неделю на левом фланге защитники продвинулись на 1,5 километра, а на правом – на 3,5 километра. Также под контроль уже было взято 16 квадратных километров территории.