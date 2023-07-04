Больше не стали: в Минобороны прокомментировали потери ВСУ во время наступления

На Востоке и Юге стратегическая инициатива сейчас принадлежит ВСУ. Локально за эту инициативу идут бои.

Заместительница министра обороны Анна Маляр дала понять, что у Украины потери своих защитников не стали больше. Об этом она сказала в эфире телемарафона, передает 24 Канал.

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Какая ситуация с погибшими и ранеными в Украине

Маляр отметила, что война не может быть без жертв. Потери будут у каждой стороны.

И действительно, во время наступления, согласно разным методикам, ожидаются больше потерь, чем во время обороны. Но у нас не стали больше потери во время наступления,

– заявила она.

Представительница Минобороны сказала, что посетила один из наших военных госпиталей. Там она обсудила с главврачом этот вопрос. По ее словам, раненых больше не стало. А ситуация сейчас такая же, как и была.

Почему у России большие потери

Маляр добавила, что на Юге у нас в 5 раз меньше погибших, чем у захватчиков. А на Востоке неделю назад у Украины было в 8 раз меньше потерь, чем у России.

Заместительница Алексея Резникова заявила, что для наших командующих штабами ключевое – это сохранение жизни. Выбирая между скорым продвижением и жизнью наших людей, наши военные всегда выберут второй вариант.

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