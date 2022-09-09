ВСУ показали, что они непредсказуемы, – политолог объяснил, что больше всего страшит россиян

У россиян паника, что можно понять из сообщений их пропагандистов. Во всех их одна фраза звучала совсем без конфигураций: "без паники", что значит – что паника есть.

Об этом в эфире 24 канала рассказал политолог Игорь Чаленко. Он отметил, что у россиян сейчас моральное состояние хуже, чем когда им приходилось с помощью ВСУ отходить из Киевской, Черниговской и Сумской областей.

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Политолог отметил, что кремль сегодня умоляет о перемирии, ведь у них нет больших резервов, чтобы идти в наступление. Им нужно время для того, чтобы перевооружиться, подготовиться. Кроме того, у россии есть большие проблемы с выплатами многим военным.

Эксперт отметил, что влияет еще и все большая мотивация украинцев и снабжение оружия Западом.

Успехи в Харьковской области

"Мы анонсировали ранее контрнаступление на Юге, и россияне очевидно думали, что если они обстреливают каждый день Харьков, то в Харьковской области абсолютно ничего не будет", – отметил Чаленко.

Как всегда, ВСУ показали, что они умнее. Они непредсказуемы. Это больше всего пугает нашего врага, что каждый наш шаг нетипичен для них,

– сообщил Игорь Чаленко.

Он добавил, что действия ВСУ выходят за пределы классической советской военной школы, поэтому мы будем и дальше видеть еще большую печаль относительно российских войск.

При этом эксперт акцентировал, что нужно оставаться реалистами, ведь у россии еще есть ресурсы.

Смотрите видео: политолог о панике россиян

Какая ситуация в Харьковской области