ВСУ продвинулись на 3 направлениях – экскомандующий оценил успехи на фронте

Украинские силы продолжают наступать на Южном участке фронта в направлении Работино – на Токмак и Мелитополь. И, на первый взгляд, может показаться, что продвижения на 1,5 квадратных километра в день в пределах страны незначительны.

Однако военный эксперт, экскомандующий Аэромобильными войсками Украины Иван Якубец рассказал 24 Каналу, что в условиях, в которых наступают украинские войска, это оптимальная позиция и ей можно гордиться.

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Находим оптимальные варианты

Сейчас украинские силы применяют эффективный план, когда работают не только на 1-2 направлениях, а ищут другие варианты и находят более оптимальные пути продвижения.

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"Сегодня Силы обороны продвинулись на 3 направлениях. На Роботино – почти на 1,5 квадратных километров. Кроме того, движемся в Опытное. Также продолжаются ожесточенные бои в Марьинке. Уже на этих 3 направлениях мы ведем активные боевые действия и имеем успехи", – отметил военный эксперт.

Военный эксперт оценил ситуацию на разных участках фронта: смотрите видео

Задача – дестабилизировать оборону врага

В то же время, россиянам приходится перебрасывать свои боеспособные резервы с Купянского и Сватовского направления, а также с Харьковщины и Луганщины на Работино. И для нас эти участки фронта становятся потенциально выгодными для наступления.

Украинское командование начало расшатывать ситуацию, чтобы враг был растерян, ему было тяжело реагировать на наши успешные действия. А это предоставит украинским силам больше возможностей для наступления по другим направлениям,

– подчеркнул Якубец.

Поэтому задача ВСУ дестабилизировать оперативную оборону противника, чтобы наши усилия были направлены не на те участки фронта, где враг подготовил оборону, а на те, где он сейчас не ожидает наступления.

Ситуация на фронте: важное

Спикер объединенного пресс-центра сил обороны Таврического направления Александр Штупун подчеркнул, что украинские силы на Юге продвинулись на 1,5 квадратных километров в направлении Работино.

В то же время Силы обороны продолжают сдерживать продвижение российских захватчиков вблизи Авдеевки и Марьинки.

Также, по словам заместителя министра обороны Анны Маляр, украинские защитники освободили часть населенного пункта Опытное, расположенного на расстоянии примерно 3 километров от Донецкого аэропорта.