Оккупанты бегут из Снегиревки: эксперт объяснил, почему враг в городе обречен

ВСУ вскоре освободят город Снигиревку Николаевской области. Понимая свое поражение, из него начинают бежать российские офицеры.

Снегиревка является важным логистическим узлом, с помощью которого ВСУ продолжат свое контрнаступление на Херсон. Об этом 24 каналу рассказал военный эксперт Павел Нарожный.

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Эксперт отметил, что у оккупантов мало перспектив, чтобы долго удерживать город под своим контролем.

Я думаю, что Снегиревка обречена. Все потому, что этот городок очень важен с точки зрения логистики,

– объяснил обозреватель.

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По его словам, город находится сразу на нескольких дорогах, на берегу реки и там есть мост.

"Сейчас весь удар идет в этом направлении. Я думаю, что там "проблема" недели, возможно даже быстрее, и Снегиревку освободят", – резюмировал специалист.

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Снегиревка на карте / Скриншот: liveuamap

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