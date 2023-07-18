ВСУ имеют успех в наступлении на двух направлениях на Юге
На сегодняшний день продолжается проведение контрнаступления Вооруженных Сил Украины. Наши защитники имеют успех на двух направлениях на Юге.
Об этом сообщил представитель Генерального штаба Вооруженных Сил Украины Андрей Ковалев, информирует 24 Канал. По его словам, Силы обороны закрепляются на достигнутых рубежах.
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ВСУ имеют успех на двух направлениях на Юге
Как рассказал Ковалев, ВСУ имеют успех на направлениях Малая Токмачка – Новопокровка и Большая Новоселка – Урожайное. Наши защитники закрепляются на достигнутых рубежах.
В то же время на Бахмутском направлении украинские военные продолжают вести наступательные действия севернее и южнее города Бахмут. А враг оказывает мощное сопротивление. Поэтому продолжаются тяжелые бои.
Контрнаступление ВСУ продолжается: последние новости
- Украинские военные успешно наступают на юге Бахмута. Там они захватывают важные высоты и открывают сокрушительный огонь по оккупантам.
- В районе Клищиевки и Курдюмовки есть продвижение ВСУ – 200, 300, 500 метров, а кое-где до одного километра освобожденной территории.
- Отметим, что Восток Украины остается самым горячим направлением фронта, где продолжаются активные боевые столкновения наших защитников с оккупантами. Так, россияне пытаются вести наступление на Бахмутском и Купянском направлениях.
- На сегодняшний день враг взимает свои резервы в Бахмут и пытается атаковать наших военных. Несмотря на это, украинские военные наблюдают тенденции врага, постоянно поражают его огнем и гасят эти попытки контратаку. Следовательно, за все последнее время у противника успеха не было.
- Анна Маляр сообщала, что с начала контрнаступления Вооруженные Силы освободили более 210 квадратных километров нашей земли.
- В результате улучшения оперативно-тактического положения и выравнивания линии фронта на Бахмутском направлении освобождена территория 7 квадратных километров. В общей сложности за время наступления на этом направлении освобожденная площадь составляет 31 квадратный километр.
- Кроме того, на Лиманском направлении противник продолжал безуспешные штурмовые действия с целью вытеснения наших войск в районе Серебрянского леса. По словам Маляр, успеха россияне там не имели.
- Маляр отметила, что на Юге Силы обороны продолжают ведение наступательной операции на Мелитопольском и Бердянском направлениях. Там наши военные имели успехи.