ВСУ имеют успех в наступлении на двух направлениях на Юге

На сегодняшний день продолжается проведение контрнаступления Вооруженных Сил Украины. Наши защитники имеют успех на двух направлениях на Юге.

Об этом сообщил представитель Генерального штаба Вооруженных Сил Украины Андрей Ковалев, информирует 24 Канал. По его словам, Силы обороны закрепляются на достигнутых рубежах.

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ВСУ имеют успех на двух направлениях на Юге

Как рассказал Ковалев, ВСУ имеют успех на направлениях Малая Токмачка – Новопокровка и Большая Новоселка – Урожайное. Наши защитники закрепляются на достигнутых рубежах.

В то же время на Бахмутском направлении украинские военные продолжают вести наступательные действия севернее и южнее города Бахмут. А враг оказывает мощное сопротивление. Поэтому продолжаются тяжелые бои.

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