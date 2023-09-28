С сотней самолетов скорость наступления выросла бы в 10 раз: оперативная сводка от Свитана

Наступление Сил обороны Украины происходит в соответствии с графиками, которые были расписаны в его начале. Когда нам дадут сотню западных истребителей, движение существенно ускорится.

Об этом в ежедневной оперативной сводке для 24 Канала рассказал военный эксперт, полковник ВСУ в запасе, летчик-инструктор Роман Свитан, заметив, что без современной авиации невозможно продвигаться так, как привыкли в последние годы двигаться западные армии.

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Как западная авиация может повлиять на наступление ВСУ

Свитан прокомментировал слова бывшего командующего Сухопутными силами НАТО в Европе, генерала США в отставке Бена Ходжеса, который пристыдил людей за критику наступления ВСУ. Так, американский генерал прикрывает Украину и в информационном поле токже. Его можно только поблагодарить за такую поддержку.

А наступление наше, заметил он, происходит в соответствии с графиками, которые были расписаны в его начале, приняты также определенные решения. Есть еще и негативные моменты по недополучению определенных сил и средств.

Речь идет не только о танках Abrams, но и о многих других позициях. Отсутствие авиации, в частности, не позволяет продвигаться так, как привыкли за последние 30 лет двигаться западные армии. То есть без авиации – это окопная война столетней давности.

Дайте сотню самолетов украинским летчикам – и скорость движения увеличится раз в 10,

– подчеркнул полковник запаса ВСУ.

Летчик-инструктор предполагает, что такое действие, вероятнее всего, будет где-то весной следующего года.

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Какую тактику применяют ВСУ

Полковник запаса отметил, что на Юге оккупанты начали вдоль трассы с Новопрокоповки на Токмак рыть линии обороны, больше похожие на укрепрайон. Они полагают, что Силы обороны Украины пойдут по трассе. Так что их действия несколько бессмысленны в этом смысле.

По его словам, Вербовое и Новопрокоповка – опорники, которые наши воины, вероятно, будут обходить. Такая наша тактика уже хорошо себя зарекомендовала.

Обходим опорные пункты, а дальше огнем или штурмами выдавливаем россиян,

– сказал Свитан.

Он заметил, что когда оккупанты понимают, что мы начинаем контролировать с помощью легких минометов входы и выходы на опорник – идут оттуда.

Военный эксперт добавил, что к Токмаку еще много очаговых гарнизонных оборонных укреплений, но там уже будет немного проще двигаться – может пойти техника и поработать авиация. В настоящее время продолжаются бои в районе последнего рубежа, по линии российских окопов.

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