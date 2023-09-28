Про це у щоденному оперативному зведенні для 24 Каналу розповів військовий експерт, полковник ЗСУ в запасі, льотчик-інструктор Роман Світан, зауваживши, що без сучасної авіації неможливо просуватися так, як звикли останніми роками рухатися західні армії.
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Як західна авіація може вплинути на наступ ЗСУ
Світан прокоментував слова колишнього командувача Сухопутних сил НАТО в Європі, генерала США у відставці Бена Годжеса, який присоромив людей за критику наступу ЗСУ. Так, американський генерал прикриває Україну і в інформаційному полі також. Йому можна лише подякувати за таку підтримку.
А наступ наш, зауважив він, відбувається відповідно до тих графіків, які були розписані на його початку, ухвалені також певні рішення. Є ще й негативні моменти щодо недоотримання певних сил та засобів.
Йдеться не лише про танки Abrams, а й про багато інших позицій. Відсутність авіації, зокрема, не дає можливості просуватися так, як звикли за останні 30 років рухатися західні армії. Тобто без авіації – це окопна війна сторічної давнини.
Дайте сотню літаків українським льотчикам – і швидкість руху збільшиться разів у 10,
– наголосив полковник запасу ЗСУ.
Льотчик-інструктор припускає, що така дія, найімовірніше, буде десь на весну наступного року.
Оперативне зведення з фронту від Романа Світана: дивіться відео
Яку тактику застосовують ЗСУ
Полковник запасу зазначив, що на Півдні окупанти почали вздовж траси з Новопрокопівки на Токмак рити лінії оборони, більше схожі на укріпрайон. Вони думають, що Сили оборони України підуть трасою. Тож їхні дії дещо безглузді у цьому сенсі.
За його словами, Вербове та Новопрокопівка – опорники, які наші воїни, ймовірно, будуть обходити. Така наша тактика вже непогано себе показала.
Обходимо опорні пункти, а далі вогнем або штурмами витискаємо росіян,
– сказав Світан.
Він зауважив, що, коли окупанти розуміють, що ми починаємо контролювати з допомогою легких мінометів входи та виходи на опорник – ідуть звідти.
Військовий експерт додав, що до Токмака ще багато осередкових гарнізонних оборонних укріплень, але там уже буде трохи простіше рухатися –може піти техніка й попрацювати авіація. Зараз же тривають бої в районі останнього рубежа, по лінії російських окопів.
F-16 для України: останні новини
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