Про це у щоденному оперативному зведенні для 24 Каналу розповів військовий експерт, полковник ЗСУ в запасі, льотчик-інструктор Роман Світан, зауваживши, що без сучасної авіації неможливо просуватися так, як звикли останніми роками рухатися західні армії.

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Як західна авіація може вплинути на наступ ЗСУ

Світан прокоментував слова колишнього командувача Сухопутних сил НАТО в Європі, генерала США у відставці Бена Годжеса, який присоромив людей за критику наступу ЗСУ. Так, американський генерал прикриває Україну і в інформаційному полі також. Йому можна лише подякувати за таку підтримку.

А наступ наш, зауважив він, відбувається відповідно до тих графіків, які були розписані на його початку, ухвалені також певні рішення. Є ще й негативні моменти щодо недоотримання певних сил та засобів.

Йдеться не лише про танки Abrams, а й про багато інших позицій. Відсутність авіації, зокрема, не дає можливості просуватися так, як звикли за останні 30 років рухатися західні армії. Тобто без авіації – це окопна війна сторічної давнини.

Дайте сотню літаків українським льотчикам – і швидкість руху збільшиться разів у 10,

– наголосив полковник запасу ЗСУ.

Льотчик-інструктор припускає, що така дія, найімовірніше, буде десь на весну наступного року.

Оперативне зведення з фронту від Романа Світана: дивіться відео

Яку тактику застосовують ЗСУ

Полковник запасу зазначив, що на Півдні окупанти почали вздовж траси з Новопрокопівки на Токмак рити лінії оборони, більше схожі на укріпрайон. Вони думають, що Сили оборони України підуть трасою. Тож їхні дії дещо безглузді у цьому сенсі.

За його словами, Вербове та Новопрокопівка – опорники, які наші воїни, ймовірно, будуть обходити. Така наша тактика вже непогано себе показала.

Обходимо опорні пункти, а далі вогнем або штурмами витискаємо росіян,

– сказав Світан.

Він зауважив, що, коли окупанти розуміють, що ми починаємо контролювати з допомогою легких мінометів входи та виходи на опорник – ідуть звідти.

Військовий експерт додав, що до Токмака ще багато осередкових гарнізонних оборонних укріплень, але там уже буде трохи простіше рухатися –може піти техніка й попрацювати авіація. Зараз же тривають бої в районі останнього рубежа, по лінії російських окопів.

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