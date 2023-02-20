Джо Байден пообещал очередной пакет военной помощи для Украины, но о дальнобойных ракетах ATACMS там не говорилось. В то же время он мог обсуждать это с Владимиром Зеленским за закрытыми дверями.

Впрочем, об этом мы сможем узнать со временем. Такое мнение 24 Каналу озвучил военный обозреватель Денис Попович.

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Контрнаступление ВСУ без и с ракетами ATACMS

Военный обозреватель смоделировал два сценария контрнаступления Вооруженных Сил Украины – без и с дальнобойными ракетами ATACMS. Так, если мы берем действие HIMARS, то сейчас украинские воины могут бить из Херсона на 82 километра.

То есть снаряды могут долетать примерно до поселка Чаплинка Херсонской области, немного не долетая до Крымского перешейка. В то же время, если применять управляемые бомбы GLSDB на 150 километров, которые нам уже обещали поставить, то ВСУ смогут доставать до северных частей полуострова Крым.

А теперь удвоим это расстояние и мы увидим до каких районов Крыма будут доставать условные ATACMS, если мы когда-нибудь их получим,

– отметил военный обозреватель.

По его мнению, наше государство получит ракеты повышенной дальности, если не от Соединенных Штатов, то от Великобритании. Так, британский премьер Риши Сунак во время Мюнхенской конференции 17 – 19 февраля подчеркнул, что вопрос дальнобойного оружия для Украины будет решен.

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Что важно, ракеты ATACMS позволят ВСУ взять под огневой контроль Крымский перешеек. Более того, наши бойцы если и не смогут разрушить Керченский мост, то точно будут контролировать его огнем.

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