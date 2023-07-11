Ежедневное прожаривание врага: на Юге "хлопки" накрыли склады и живую силу россиян

На Таврическом направлении продолжают взрываться огромные склады врага. Россияне пытаются делать вид, что этого не произошло, но каждый такой взрыв существенно ускоряет победу Вооруженных Сил.

Об этом 24 Канала рассказал городской голова Мелитополя Иван Федоров. На оккупированном Приазовье нет безопасного места для оккупантов.

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Где был "хлопок"

Последние дни являются сверхадскими для врага. Ранее россияне считали города вроде Мелитополя, Бердянска и Геническа своим глубоким тылом, но теперь там каждый день слышны взрывы.

Например, вчера ночью вспыхнул склад с боеприпасами в Новоалексеевке, расположенной возле Геническа. Боекомплект взрывался до 5 часов утра, и теперь переезд через Чонгар полностью закрыт.

То же произошло и в Бердянске, где в 3 часа ночи весь город проснулся от взрывов. В результате была ликвидирована одна из группировок врага. По предварительной информации, там находился российский генерал, который мог погибнуть.

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Враг делает вид, что потерь нет

Враг терпит ежедневные потери на оккупированных территориях Запорожской и Херсонской области. Однако оккупанты делают вид, что их ПВО работает идеально.

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"Вместе с тем россияне размещают свою противовоздушную оборону среди жилых кварталов, ставя под угрозу имущество и жизнь наших граждан. После отработки в застройке, жители окрестных зданий часто остаются без окон или кровли", – рассказал Федоров.

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