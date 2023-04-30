Это будут десятки и сотни различных действий, – Подоляк назвал факторы, определяющие время контрнаступления

Не утихают разговоры о потенциальном контрнаступлении Вооруженных Сил. В частности, у Зеленского назвали факторы, влияющие на сроки проведения нашей армией этой операции.

В субботу, 29 апреля, вышло обширное интервью советника главы Офиса Президента Михаила Подоляка немецким журналистам. В нем он, среди прочего, подчеркнул, что контрнаступление Украины будет насчитывать "десятки и сотни разных действий". Собственно, от него будет зависеть, как будет развиваться широкомасштабная война.

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Все зависит от командования

Как отметил Подоляк, есть несколько факторов, определяющих время контрнаступления. Однако важно понимать, что всей информацией об этой и других операциях владеет только Генштаб – то есть исключительно от него зависят сроки начала наступления.

Во-первых, точный план определяет украинская армия. Мы не будем обсуждать его публично. Во-вторых, начало зависит от требуемого вооружения, от наличия артиллерийских боеприпасов, ракет, беспилотников и военной техники. В настоящее время продолжается доукомплектование активно участвующих бригад. В третьих, на тех участках фронта, где массово сосредоточены российские силы, уже ведется работа с целью ослабления их обороноспособности,

– констатировал советник руководителя ОП.

Вместе с тем он отметил, что четвертый фактор – погодный. Собственно, именно от того, какой будет метеорологическая ситуация, во многом зависит возможность продвижения военной техники украинской армии.

Зеленский о контрнаступлении

Отметим, что вопрос контрнаступления также комментировал Президент Украины Владимир Зеленский. Он сообщил, что эта операция ВСУ зависит не только от поставок нам техники, но и информационных угроз.

За словами главы государства, часто по мировым СМИ распространяется информация, которая не на руку Украине. Зеленский подчеркнул, что речь идет не только о российских медиа.

В то же время украинский лидер сказал, что враг уже сменил тактику на поле боя и активно готовится к обороне захваченных территорий. В частности, оккупанты возводят оборонные рубежи, роют окопы и наращивают военные мощности.

Во время этого же интервью Подоляк отметил, что лучше воздерживаться от лишних комментариев относительно потенциального контрнаступления, ведь даже военные говорят, что им "нужна тишина" во время проведения таких операций.