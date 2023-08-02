Это марафон, а не спринт, – в Пентагоне развеяли иллюзию относительно быстрого контрнаступления ВСУ

В Пентагоне констатировали продвижение ВСУ. В то же время в Министерстве обороны США намекнули на то, что не следует ожидать быстрого наступления от украинских воинов.

Спикер Пентагона Патрик Райдер пообещал Украине длительную поддержку со стороны США. Во время брифинга он подчеркнул, что Вашингтон будет поддерживать наше государство столько, сколько потребуется.

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Что в Пентагоне думают о контрнаступлении ВСУ

Райдер заявил, что США видят, как воины ВСУ продвигаются вперед. По его словам, это была и будет тяжелая работа для украинских защитников.

Представитель Минобороны США не исключил, что наступление может затянуться по времени. Райдер привел слова министра обороны США Ллойда Остина о контрнаступлении ВСУ, которые он произнес на последней встрече Контактной группы по обороне в Украине.

Это будет марафон, а не спринт,

– процитировал он главу Пентагона.

По его словам, у ВСУ есть значительные боевые возможности. Минобороны США хочет снова сосредоточиться на общении с Киевом и западными партнерами Вашингтона, чтобы гарантировать помощь и поддержку украинским воинам, когда у них возникнут потребности на поле боя.

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