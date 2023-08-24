"Мы не похожи на россиян": у Зеленского назвали три причины "медленного контрнаступления"

Украина будет воевать, пока не освободит всю свою территорию. В Офисе Президента объяснили, почему контрнаступление дается труднее, чем ожидалось.

Украинское контрнаступление продолжается. Оно происходит не так быстро, как хотелось бы обществу и международному сообществу. Глава Офиса Президента Андрей Ермак объяснил "медлительность" наступательных действий отличием украинцев от россиян.

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Украинцы – не россияне

Украинская армия каждый день продвигается вперед. Хотя это происходит гораздо медленнее, чем хотелось бы Киеву и Западу.

По словам Ермака, "медлительность" контрнаступления можно объяснить тремя причинами. Во-первых, это мины. Значительные массивы оккупированной земли заминированы, что замедляет движение наших воинов, однако не останавливает. О проблеме заминирования как одного из основных препятствий для украинской армии неоднократно писали западные эксперты. В частности, на ней делал акцент и президент Зеленский.

Вторая причина – это нехватка оружия, считает Ермак. Подобное мнение выразил раньше и президент Польши Анджей Дуда, оценивая ход боевых действий.

Третья причина "медленного контрнаступления" состоит в разнице между украинцами и россиянами.

Мы думаем о своем народе. Россияне – нет, они не придают значения своим солдатам. Для них те – пушечное мясо, которое они бросают в бой. Оккупанты не всегда даже забирают с поля боя их тела,

– заметил Ермак.

Также Ермак в очередной раз заметил, что Украина не будет садиться за стол мирных переговоров, пока оккупационные войска находятся на ее территории. Он подчеркнул, что Киев не успокоится, пока от россиян не будет возвращен "последний сантиметр украинской земли".

Контрнаступление ВСУ