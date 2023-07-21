Это постоянное соревнование, – Череватый сообщил, куда Россия пытается перебросить больше всего войск

Постоянное перемещение российски боевых частей с одного направления фронта на другое является частью маневров. К такой тактике прибегают и Силы обороны.

Об этом 24 Каналу сказал заместитель командующего Восточной группировкой ВСУ по коммуникациям Сергей Череватый. Передислокация подразделений армии противника обусловлена ситуацией на поле и ресурсами на каждом направлении.

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"Россияне постоянно маневрируют силами и средствами, как и мы, – это постоянное состязание. Где им нужно усилиться, или они пытаются перехватить инициативу, как сейчас на Лимано-Купянском направлении, – они пытаются там нарастить свои усилия", – объяснил спикер.

Мы все просчитали

Украинские военные командиры в последние месяцы внимательно следили за противником и просчитывали его намерения. Все инициативы врага были подавлены на ранних этапах.

"Они не смогли перехватить стратегическую инициативу, не смогли пробить нашу оборону и выйти в тылы. Убежден, что этот пример экстракризисного военного менеджмента, который продемонстрировали наши штабы и командующие за последние месяцы, – уже в учебниках лучших военных академий", – резюмировал Сергей Череватый.

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