У россиян появятся дополнительные возможности, – эксперт о важности контрнаступления до зимы

Международные обозреватели прогнозируют, что следующие несколько недель будут критическими, ведь затем ход боевых действий может несколько поутихнуть. Следовательно, украинским военным важно активно продвигаться к наступлению зимы.

Кроме того, в России продолжается так называемая частичная мобилизация. Об этом 24 каналу рассказал руководитель программ безопасности Центра Глобалистики "Стратегия XXI" Павел Лакийчук.

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У россиян появятся дополнительные возможности

Так, часть "мобиков" страна-агрессор бросает на фронт непосредственно как "пушечное мясо". Однако другую часть она направляет на восстановление и формирование новых частей и подразделений оккупационного войска.

Это займет 1,5 – 3 месяца максимум – где-то до Нового года, тогда у них появятся дополнительные возможности,

– заметил Лакийчук.

К тому же страна-агрессор собирает оружие для своих оккупантов где только может – и в Иране, и в Беларуси. Это также дополнительные возможности для сдерживания нашей армии.

"Поэтому у нас сейчас "окно возможностей", которым грех не воспользоваться, ведь дальше будет сложнее", – подытожил эксперт.

Лакийчук объяснил, почему контрнаступление ВСУ важно до зимы: смотрите видео

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